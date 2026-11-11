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資深歌手陳昇日前出席活動時，直言「這輩子沒投過票」，雖然曾有欣賞的候選人，但幾年後往往讓人失望，因此選擇不碰政治、不表態，並稱「其他高度發展的國家，選舉聲音都沒這麼吵」。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（11）日受訪時表示，選舉的確是會有一點吵吵鬧鬧的，尊重其發言，「但也希望我們的政見，能打動他們」。對於陳昇對選舉的看法，沈伯洋上午在立法院受訪時表示，陳昇講的其實蠻對的，選舉時大家會在網路上討論、大家會造勢，選舉的確是會有一點吵吵鬧鬧的，「我覺得不是每一個人會喜歡，要尊重，完全尊重陳昇的想法、發言」。沈伯洋提到，陳老師在音樂界非常重要，他一直以來有提出一些音樂政策，著重在一些傳承，希望活動要有長尾效應、有更多的微型、小型的場館，讓歌手能夠有表演的空間，雖然選舉的確是有吵吵鬧鬧的成分，「但我們也很希望，政見能夠打動到他們，他的評論我完全覺得是合理的」。至於歌手羅大佑火力全開砲轟總統賴清德及行政院長卓榮泰，直指民進黨政府降低文化門檻導致水準下降，更點名批評部分文化圈人士與政治補助現象。沈伯洋說，大家要怎麼去批評現在的政策，都是其自由，不過現在跟文化相關的補助政策，其實是越來越豐厚，且也越來越多元，「我覺得羅大佑可能有自己的看法」。