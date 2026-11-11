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從商業關係接近目標 前受訓人員：像精心策劃的美人計

為何鎖定有錢有權的男性？專家揭心理弱點

真正目的不是一夜情竊密 而是長期操控決策

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承與一名被美國情報官員懷疑涉及中國間諜活動的女子有婚外情，引發外界對企業機密及國家安全的疑慮。曾接受俄羅斯誘惑及心理操控訓練的女子羅莎（Aliia Roza）分析，從黃仁勳與外遇對象建立關係的過程來看，整起事件具有專業情報機構「美人計」的特徵。她警告，這類行動最可怕的地方，不是直接竊取機密，而是透過長期情感操控，讓目標在不知不覺中替情報機構做出決策。根據美國媒體NewsNation報導，黃仁勳日前透過內部信件向輝達員工承認，自己與黃樂（Alice Huang）有婚外情，並坦言對妻子不忠，傷害了妻子及子女。輝達董事會隨後宣布展開獨立調查，以釐清公司機密或國家安全是否受到影響。根據《紐約時報》報導，黃樂過去曾擔任電視記者，之後進入科技產業，成為Megaspeed的高階主管。美國情報官員懷疑她涉及中國情報活動，並可能透過親密關係接近及影響黃仁勳。不過，目前尚無公開證據證實黃樂確實執行間諜任務，或黃仁勳曾受到情報機構操控。曾接受俄羅斯誘惑及操控技巧訓練的羅莎，近日接受節目《Jess Webber Live》訪問，分析黃仁勳婚外情事件。她認為，從黃仁勳與黃樂相識的時間線及接觸方式來看，整起事件看起來像是一場由中國情報機構策劃的專業「美人計」（Honey Trap）行動。羅莎指出，黃樂並非以陌生人的身分突然出現在黃仁勳生活中，而是透過商業關係與他建立接觸，這種方式符合情報活動中精心安排的「社交工程」（Social Engineering）手法。羅莎表示，美人計的核心目的並非單純建立親密關係，而是取得對目標人物的影響力。她分析，專業情報人員經常鎖定具有權力、財富及社會地位的男性，因為這些人即使事業成功，也可能面臨孤獨感或情感需求。「擁有一個完全理解你、在精神上支持你，而且隨時陪伴在你身邊的人，其實是非常難得的事。」羅莎指出，專業間諜會事先研究目標人物，了解對方的需求、慾望及心理弱點，再透過陪伴與情感支持逐步建立信任。她也分享自身經歷，表示父親曾是高階軍官，並安排她進入刑事調查部門，與團隊合作接觸涉及人口販運及毒品交易的犯罪分子。如今她選擇公開過去接受的相關訓練與經驗，希望讓更多人了解心理操控手法，提高辨識能力。羅莎強調，專業間諜不會只想透過一夜情取得機密資訊，真正的情報滲透往往需要長時間經營。「專業間諜不會只從一夜情中竊取情報。」她解釋，情報人員會透過長期互動建立信任及情感連結，逐步取得目標人物的依賴，再設法影響對方的判斷與決策。這種方式不一定需要直接要求目標洩露機密，而是可能透過看似自然的建議、情感支持或商業討論，讓對方逐漸接受特定立場。羅莎警告，美人計最令人恐懼的地方，就是當目標受到深度操控後，可能完全沒有察覺自己的判斷已被外部力量左右。她形容，到了最後，當事人以為是自己做出的決定，實際上卻可能已經變成情報機構希望他做出的決定。