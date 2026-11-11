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迷客夏新品抹茶、太妃今開賣！法芙娜可可回歸 菜單價格一覽

迷客夏新品菜單

▲迷客夏新品「太妃序曲」手搖飲料今雙11開賣。（圖／迷客夏milksha.com）

抹茶、焙茶、巧克力系列

手搖飲料迷客夏新品爆紅，日本森半抹茶、太妃序曲今11月11日開賣，雙11優惠早在Threads上掀起瘋狂討論，有店員表示上市前被問爆，更求饒「請放過迷客夏員工」、「讓我平安下班吧」。《NOWNEWS今日新聞》整理菜單價格一次掌握，加碼分享「最好的點餐方式」。迷客夏宣布11月冬季新品，以英倫午茶甜點「太妃糖」為靈感，推出4款限定茶飲還有全新配料「太妃奶Q」；以及日本京都森半抹茶、靜岡焙茶都來了！還有被巧克力控譽為神品的「法芙娜可可」也回歸。◾️：伯爵紅茶遇上太妃糖與黑糖雙重甜蜜，加入綠光鮮奶，茶香、奶香與馥郁焦香層層交織。◾️：帶有炭焙香氣的琥珀高峰烏龍，融合綠光鮮奶與太妃糖甜香。濃醇柔順，溫潤回甘。◾️：嚴選日本靜岡焙茶結合琥珀烏龍拿鐵，喝得到太妃糖濃郁焦甜香氣的冬日風味。◾️：娜杯紅茶為基底，木質焦糖茶韻襯托太妃甜香，加入雙倍「太妃奶Q」，清爽又越嚼越香。◾️◾️嚴選日本森半抹茶，開喝正統