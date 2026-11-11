手搖飲料迷客夏新品爆紅，日本森半抹茶、太妃序曲今11月11日開賣，雙11優惠早在Threads上掀起瘋狂討論，有店員表示上市前被問爆，更求饒「請放過迷客夏員工」、「讓我平安下班吧」。《NOWNEWS今日新聞》整理菜單價格一次掌握，加碼分享「最好的點餐方式」。
迷客夏新品抹茶、太妃今開賣！法芙娜可可回歸 菜單價格一覽
迷客夏宣布11月冬季新品，以英倫午茶甜點「太妃糖」為靈感，推出4款限定茶飲還有全新配料「太妃奶Q」；以及日本京都森半抹茶、靜岡焙茶都來了！還有被巧克力控譽為神品的「法芙娜可可」也回歸。
迷客夏新品菜單
◾️大杯「太妃伯爵布朗拿鐵」80元：伯爵紅茶遇上太妃糖與黑糖雙重甜蜜，加入綠光鮮奶，茶香、奶香與馥郁焦香層層交織。
◾️大杯「太妃烏龍拿鐵」75元：帶有炭焙香氣的琥珀高峰烏龍，融合綠光鮮奶與太妃糖甜香。濃醇柔順，溫潤回甘。
◾️大杯「太妃焙焙拿鐵」85元：嚴選日本靜岡焙茶結合琥珀烏龍拿鐵，喝得到太妃糖濃郁焦甜香氣的冬日風味。
◾️大杯「娜杯太妃QQ」60元：娜杯紅茶為基底，木質焦糖茶韻襯托太妃甜香，加入雙倍「太妃奶Q」，清爽又越嚼越香。
◾️全新配料「太妃奶Q」一份15元
抹茶、焙茶、巧克力系列
◾️「京都極選抹茶」中杯60元、大杯70元：嚴選日本森半抹茶，開喝正統
鮮明茶香韻味。
◾️中杯「京都極選抹茶鮮奶」100元：嚴選森半抹茶搭配醇濃綠光鮮奶，開喝
鮮明茶韻與絲滑奶香。
◾️「靜岡焙焙鮮奶」中杯70元、大杯90元：嚴選日本靜岡焙茶搭配綠光鮮奶，帶來醇厚滑順口感。
◾️中杯「靜岡焙焙烏龍拿鐵」65元：將靜岡焙茶結合琥珀高峰烏龍茶獨特炭焙茶韻，
融入香濃綠光鮮奶，細品日式焙茶的豐富層次。
◾️「法芙娜可可鮮奶」中杯80元、大杯100元：選用法國法芙娜Valrhona可可，搭配滑順濃香綠光鮮奶，高雅苦甜的神品回歸。
◾️「伯爵可可拿鐵」北部價中杯75元、大杯85元，南部價中杯70元、大杯80元：佛手柑香氣的伯爵紅茶拿鐵，融合法芙娜純可可，醇而不膩。
迷客夏雙11優惠！買11送11、免費加料、11元娜杯紅茶加購
迷客夏慶祝新品上市，適逢雙11購物節，祭出三大手搖飲料優惠：
◾️買11送11！11月11日一日限定，使用迷客夏線上點餐平台「迷點」，單筆購買全品項任11杯飲品，即贈「指定醇萃茶（L）系列迷點電子兌換券」11張（限量贈完為止）。
◾️新品11元加購！11月11日一日限定，迷客夏一般門市現場購買新品「娜杯太妃QQ」，即享「娜杯紅茶」11元加購價。每杯新品限加購1杯，優惠可累計。
◾️免費加料「太妃奶Q」！11月11日至11月17日，迷客夏一般門市現場購買太妃序曲新品（太妃烏龍拿鐵、太妃伯爵布朗拿鐵、太妃焙焙拿鐵），即享免費加料「太妃奶Q」乙份，優惠可累計。
眾店員求饒：想平安下班！分享「最好的點餐方式」
迷客夏新品在社群平台Threads上洗版爆紅，搶先嚐鮮的粉絲大讚「太妃奶Q口感超軟Q」、「抹茶鮮奶配太妃奶Q簡直是絕配」、「終於等到法芙娜可可回歸了，冬天就是要喝這個！」
沒想到釣出迷客夏眾員工集體崩潰求饒，表示新品還未上市前就被問爆，「別再逼迷客夏店員了」、「拜託大家手下留情」，昨晚還許願說「請大家明天讓我平安下班吧」。
迷客夏店員呼籲：「請大家明天放過迷客夏員工 不要來現場點 然後又沒耐心」，忍不住分享：「最好的點餐方式就是先用迷點線上訂 過一陣子再來現場拿 我們攪粉需要時間」。
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迷客夏宣布11月冬季新品，以英倫午茶甜點「太妃糖」為靈感，推出4款限定茶飲還有全新配料「太妃奶Q」；以及日本京都森半抹茶、靜岡焙茶都來了！還有被巧克力控譽為神品的「法芙娜可可」也回歸。
迷客夏新品菜單
◾️大杯「太妃伯爵布朗拿鐵」80元：伯爵紅茶遇上太妃糖與黑糖雙重甜蜜，加入綠光鮮奶，茶香、奶香與馥郁焦香層層交織。
◾️大杯「太妃烏龍拿鐵」75元：帶有炭焙香氣的琥珀高峰烏龍，融合綠光鮮奶與太妃糖甜香。濃醇柔順，溫潤回甘。
◾️大杯「太妃焙焙拿鐵」85元：嚴選日本靜岡焙茶結合琥珀烏龍拿鐵，喝得到太妃糖濃郁焦甜香氣的冬日風味。
◾️大杯「娜杯太妃QQ」60元：娜杯紅茶為基底，木質焦糖茶韻襯托太妃甜香，加入雙倍「太妃奶Q」，清爽又越嚼越香。
◾️全新配料「太妃奶Q」一份15元
◾️「京都極選抹茶」中杯60元、大杯70元：嚴選日本森半抹茶，開喝正統
◾️中杯「京都極選抹茶鮮奶」100元：嚴選森半抹茶搭配醇濃綠光鮮奶，開喝
◾️「靜岡焙焙鮮奶」中杯70元、大杯90元：嚴選日本靜岡焙茶搭配綠光鮮奶，帶來醇厚滑順口感。
◾️中杯「靜岡焙焙烏龍拿鐵」65元：將靜岡焙茶結合琥珀高峰烏龍茶獨特炭焙茶韻，
◾️「法芙娜可可鮮奶」中杯80元、大杯100元：選用法國法芙娜Valrhona可可，搭配滑順濃香綠光鮮奶，高雅苦甜的神品回歸。
◾️「伯爵可可拿鐵」北部價中杯75元、大杯85元，南部價中杯70元、大杯80元：佛手柑香氣的伯爵紅茶拿鐵，融合法芙娜純可可，醇而不膩。
迷客夏慶祝新品上市，適逢雙11購物節，祭出三大手搖飲料優惠：
◾️買11送11！11月11日一日限定，使用迷客夏線上點餐平台「迷點」，單筆購買全品項任11杯飲品，即贈「指定醇萃茶（L）系列迷點電子兌換券」11張（限量贈完為止）。
◾️新品11元加購！11月11日一日限定，迷客夏一般門市現場購買新品「娜杯太妃QQ」，即享「娜杯紅茶」11元加購價。每杯新品限加購1杯，優惠可累計。
◾️免費加料「太妃奶Q」！11月11日至11月17日，迷客夏一般門市現場購買太妃序曲新品（太妃烏龍拿鐵、太妃伯爵布朗拿鐵、太妃焙焙拿鐵），即享免費加料「太妃奶Q」乙份，優惠可累計。
迷客夏新品在社群平台Threads上洗版爆紅，搶先嚐鮮的粉絲大讚「太妃奶Q口感超軟Q」、「抹茶鮮奶配太妃奶Q簡直是絕配」、「終於等到法芙娜可可回歸了，冬天就是要喝這個！」
沒想到釣出迷客夏眾員工集體崩潰求饒，表示新品還未上市前就被問爆，「別再逼迷客夏店員了」、「拜託大家手下留情」，昨晚還許願說「請大家明天讓我平安下班吧」。
迷客夏店員呼籲：「請大家明天放過迷客夏員工 不要來現場點 然後又沒耐心」，忍不住分享：「最好的點餐方式就是先用迷點線上訂 過一陣子再來現場拿 我們攪粉需要時間」。