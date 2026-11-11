天氣轉涼，不少人開始找火鍋暖胃，一名女網友日前就到錢都用餐，因不喜歡套餐內容而選擇單點，消費已超過259元低消，但就連菜都上桌了，她卻坐在座位上遲遲等不到鍋底。原PO詢問店員後竟被告知，未點套餐就不附湯底，還得另付50元購買，讓她傻眼直呼：「第一次吃錢都吃到那麼不爽。」貼文引發討論後，錢都官方出面道歉，強調滿259元就會提供昆布鍋底，並表示已安排門市加強教育訓練。
錢都單點超過低消竟沒鍋底！客人多付50元傻眼
「第一次吃錢都吃到那麼不爽！」原PO在Threads發文分享，日前前往錢都觀音大觀店，因為不喜歡套餐裡的蔬菜及火鍋料，決定不選套餐，直接單點肉品、高麗菜等自己想吃的食材，消費金額也已達到259元低消。
沒想到餐點陸續送上桌，等了約10分鐘仍不見鍋底，她向店員詢問後，才被告知「沒有點套餐，就沒有附鍋底」，若想用餐必須再花50元購買。原PO雖然覺得店家做法不合理，但不想為難現場店員，最後還是額外付費，忍不住質疑：「正常來說你們自己規定的低消259，不就應該要附鍋底嗎？」
另有網友認為，若單點真的不包含鍋底，店員就應在點餐時先告知，而不是等食材全數送上桌，才讓客人發現還得另外付錢。也有人分享自己到錢都用餐時，即使沒有選套餐，仍會附上湯底。
原PO看到其他人分享單點也有湯底後，更感嘆：「越想越覺得委屈，怎麼大家都有，我沒有。」
錢都道歉了！官方：達低消就附昆布鍋
針對消費者反映，錢都官方在貼文下方留言致歉，表示：「很抱歉讓您有此次不愉快的用餐體驗，我們已同步安排加強該店的教育訓練，避免類似情況再次發生。稍早小編已私訊您，希望您能撥冗查看訊息。再次向您致歉，也謝謝您的發文提醒，讓我們有機會持續改進。」
錢都也強調，消費金額只要達到259元低消，就會提供昆布鍋底，不需另外加價。此次爭議主要在於門市現場的服務與說明，官方已表示將加強教育訓練，避免類似情況再次發生。
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「第一次吃錢都吃到那麼不爽！」原PO在Threads發文分享，日前前往錢都觀音大觀店，因為不喜歡套餐裡的蔬菜及火鍋料，決定不選套餐，直接單點肉品、高麗菜等自己想吃的食材，消費金額也已達到259元低消。
沒想到餐點陸續送上桌，等了約10分鐘仍不見鍋底，她向店員詢問後，才被告知「沒有點套餐，就沒有附鍋底」，若想用餐必須再花50元購買。原PO雖然覺得店家做法不合理，但不想為難現場店員，最後還是額外付費，忍不住質疑：「正常來說你們自己規定的低消259，不就應該要附鍋底嗎？」
另有網友認為，若單點真的不包含鍋底，店員就應在點餐時先告知，而不是等食材全數送上桌，才讓客人發現還得另外付錢。也有人分享自己到錢都用餐時，即使沒有選套餐，仍會附上湯底。
原PO看到其他人分享單點也有湯底後，更感嘆：「越想越覺得委屈，怎麼大家都有，我沒有。」
錢都道歉了！官方：達低消就附昆布鍋
針對消費者反映，錢都官方在貼文下方留言致歉，表示：「很抱歉讓您有此次不愉快的用餐體驗，我們已同步安排加強該店的教育訓練，避免類似情況再次發生。稍早小編已私訊您，希望您能撥冗查看訊息。再次向您致歉，也謝謝您的發文提醒，讓我們有機會持續改進。」
錢都也強調，消費金額只要達到259元低消，就會提供昆布鍋底，不需另外加價。此次爭議主要在於門市現場的服務與說明，官方已表示將加強教育訓練，避免類似情況再次發生。