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▲ 陳其邁說，張耀中就是其邁的分身，所以對市政，市長最清楚，第二清楚的，就是張耀中。」陳其邁更說，「 張耀中是他卸任前最後的託付，他拜託大寮、林園鄉親，「 支持陳其邁，就是支持張耀中。」（圖／市議員候選人張耀中提供）

「如果張耀中做不好，他負責。」高雄市長陳其邁掛保證這麼說！高雄市議員選舉大寮、林園區，這屆共有六人角逐四席，陳其邁唯一推薦的新人張耀中原本民調第一，但在分票危機與派系夾殺下，選情急速告急。原本大家看好的張耀中，幾乎快跌出安全名單，讓陳其邁都不得不呼籲選民「戒慎恐懼」，堅定集中選票、唯一支持張耀中，千萬別讓張耀中一個人孤單，讓陳其邁失望。號稱陳其邁唯一子弟兵的張耀中，參選前擔任陳其邁七年的隨行秘書，從立委、行政院副院長、高雄市長，總共2526 天，是這屆所有市議員參選人中，陳其邁唯一的嫡系。陳其邁在張耀中大寮總部成立時說，「 張耀中是他精心嚴選，嚴格調教的人選，他品質保證，如果張耀中做不好，他負責。」陳其邁更指出，「張耀中跟著他七年的時間，張耀中就是其邁的分身，所以對市政，市長最清楚，第二清楚的，就是張耀中。」陳其邁更說，「 張耀中是他卸任前最後的託付，唯一的寄望。」因此，他拜託大寮、林園鄉親，「 支持陳其邁，就是支持張耀中。」林園區里長聯誼會主席、王公里里長洪進財表示，張耀中從黨內初選到正式參選，夠拚、夠認真，在林園、大寮人氣很旺、口碑很好，民調也都是第一，但也因為形象好、呼聲高，大家都來分票、搶票，甚至連現任跟老將都來搶新人的票。他看著張耀中更認真站街頭、騎腳踏車車掃，更積極開拓選票，都有點於心不忍，他希望原本支持張耀中的選民，應該更堅定支持張耀中。大寮區民進黨地方大老也指出，在黨內新系、湧言會兩大派系夾殺下，張耀中幾乎成為孤鳥戰將，同時，張耀中也非在地政治家族，更是首次參選的新人，較缺乏地方組織票，雖然是陳其邁的正嫡系，但大家也都會打其邁這張牌，若陳其邁不加把力，張耀中恐怕會越來越危險。看著選情告急，張耀中雖然緊張，但也告誡自己要更認真、更打拚，學陳其邁一天當兩天用，就像沈伯洋的洋流精神一樣，「 最短的捷徑就是繞遠路」，從黨內初選迄今快600 天，他一步一腳印，光是站路口、跑市場、腳踏車掃，就超過3300 小時以上，大寮林園鄉親都看的到，絕對是其他候選人兩倍以上。張耀中也呼籲鄉親，說耀中穩當選，千萬別相信，千萬別把票都分光了。因為票沒開出來，都是空氣票，一定要唯一支持張耀中。