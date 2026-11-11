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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的婚外情風波，意外成為全球網友的AI創作素材！美國《快公司》（Fast Company）10日報導，社群平台X上湧現大量以黃仁勳、外遇對象黃樂（Alice Huang）為主角的AI擬真影片，有翻唱經典情歌、模仿MV，也有重現電影名場面，甚至連黃仁勳的妻子都被拉進畫面。最諷刺的是，這些幾可亂真的影片，背後幾乎都是靠輝達晶片運算生成的，等於「AI教父」被自己打造的技術反過來惡搞。《快公司》整理，網友製作的AI影片花樣百出：：黃仁勳翻唱牙買加歌手Shaggy這首描述偷吃被抓包還死不認帳的經典歌曲，貝佐斯、布蘭森、馬斯克等科技大亨也一起入鏡合唱。：黃仁勳與黃樂重現BLACKPINK成員ROSÉ與火星人布魯諾（Bruno Mars）的爆紅MV。：德瑞克（Drake）的熱門單曲、喬治麥可（George Michael）的經典情歌〈無心快語〉，也都被改成兩人版本。：兩人被放進《戀夏500日》的電梯場景、西班牙愛情電影《三米之上的天空》的夜店畫面，還有人重現紀錄片中喜劇演員費爾德（Nathan Fielder）與矽谷詐騙女王伊莉莎白霍姆斯（Elizabeth Holmes）的對話橋段。：AI微短劇平台PlotParty創辦人邢索菲（Sophia Xing）甚至把整起外遇事件拍成一部微短劇，順便宣傳自家產品。據《星島日報》報導，X上還流傳一段約13秒的AI短片，模仿英國天團Coldplay演唱會的「親吻鏡頭」（Kiss Cam）。畫面中，「黃仁勳」與「黃樂」在體育場大螢幕前相擁，黃樂發現鏡頭對準自己後急忙遮臉，旁人還露出嘲笑的表情。這段影片影射的是2025年7月Coldplay演唱會上，美國科技公司Astronomer執行長與女同事被大螢幕拍到親密互動、隨後辭職下台的事件。台灣網友也沒閒著。東森新聞報導，網友把「雙黃CP」改編成韓國偶像在舞台上熱舞、鄉土劇男女主角上演諜對諜，甚至把黃仁勳的道歉信改編成歌曲、配上AI畫面演唱。黃仁勳過去在台北員工活動上台跳舞的舊影片，也被翻出來加上調侃字幕。中國網友則在AI影片裡加入「黃樂與輝達走私晶片」的內容來諷刺。除了網友，主流媒體也加入調侃行列。據東森新聞報導，英國《經濟學人》以「黃仁勳脫褲子被抓包」為題諷刺這起事件；CNN記者沃德（Jacob Ward）則評論，身為商場老手的黃仁勳應該知道有些事不能隨便跟人說，還拿他招牌的皮夾克開玩笑。這波AI迷因最諷刺之處，在於生成這些影片的技術，正是黃仁勳一手推動的。身分驗證公司Incode Technologies執行長安珀（Ricardo Amper）表示，不論網友是用雲端工具，還是在自己電腦上跑模型，背後負責繁重運算的通常都是輝達GPU。AI製作工作室Cuz共同創辦人比斯穆斯（Michael Bismuth）則指出，多數製作AI影片的人根本沒碰過GPU，但「輝達的晶片是網路上幾乎所有假影片背後的引擎」。他也點出其中的反諷：讓這類內容得以出現的輝達，如今自己成了被惡搞的對象。《快公司》也提醒，這些影片都是在沒有當事人同意的情況下使用真人的臉孔和形象，連並未涉入爭議的黃仁勳妻子也被拉進畫面。隨著AI擬真影像越來越逼真，網友在「吃瓜」之餘，也很難分辨哪些是真實畫面、哪些是AI合成。事實上，黃樂早先在朋友圈曬出與黃仁勳的真實合照時，不少網友就一度以為是AI假圖。在網路笑鬧聲中，黃仁勳的真正考驗仍在後頭：輝達11月17日公布財報，隔天他還要面對國會閉門簡報。