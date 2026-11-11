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台北市長候選人沈伯洋上週末舉辦台北大洋流內湖、南港場，並提供萬人空巷空拍圖；而當地為松山機場紅區，該活動經過事前向民航局申請無人機活動。立委關切「紅區」僅開放法人申請，建議在不涉及公共安全及國家安全風險的前提，適度放寬「自然人」玩家使用，民航局局長何淑萍指出，在特定時段會參考國外作法評估是否放寬。立委洪孟楷表示，目前無人機禁航區紅區僅開放法人申請，自然人無法申請，即使飛無人機玩家等自然人已透過考照制度取得操作證照，且過去沒有不良紀錄，仍缺乏適當申請管道。從上週案例觀察造勢人多場合也可保持安全空拍，因此建議在不涉及公共安全及國家安全風險的前提下，研議提供適度的申請時間及管道。何淑萍指出，當時修法考量是擔憂自然人開放，空拍機數量較多，管控困難，因此開放法人申請，而自然人使用休閒娛樂僅使用綠區。至於是否能進一步開放日出、日落前半小時等特定時段給自然人，原先考量夜間飛行時對障礙物的辨識能力，以及能見度較差所衍生的風險而限制，後續會參考其他國家規範，研議在適當時段適度放寬。