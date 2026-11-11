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2026選戰周邊小物也成為話題！民進黨台北市長候選人沈伯洋團隊率先推出「洋流飄帶」，不僅獲得大批支持者喜愛，更在年輕族群間掀起風潮，紛紛綁在包上當裝飾；隨後，蔣萬安陣營也推出「台北安可飄帶」，沒想到意外釣出日前退出綠營的無黨籍彰化縣長候選人邱建富開酸，引發網友正反論戰。近日沈伯洋、蔣萬安分別推出競選飄帶小物，在社群平台掀起討論，10日有網友在Threads貼出「台北安可飄帶」，並在文中向蔣萬安團隊喊話：「萬安市長，高雄人也好想要飄帶。」該貼文引起邱建富的注意，他在留言區寫下：「這個好看多了，另一個到底什麼碗糕。」句尾更留下一個耐人尋味的表情符號，疑似隔空比較藍綠陣營的競選周邊。不過，邱建富這番評論也激怒了部分網友，有人留言酸他「彰化背骨仔參戰」、「背骨仔一背骨，屎都說成香的」、「你又是什麼碗糕？看板都亂綁，跟你反應又不處理」、「先擔心自己的選情！還有空管人家的飄帶，背骨仔」，甚至質疑「你不是脫黨出去選的嗎？我怎麼投得下去」、「少說話多做事比較實在」。