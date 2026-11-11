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天使投資245案虧71家 遭審計部點名

風險分級落實1年 與天使投資機構檢討投資作法

立法院經濟委員會今（11）日針對國家發展基金執行成效執行專案報告，國民黨立委楊瓊瓔指出，審計報告指出，國發基金創業天使投資方案投資245家，其中有71 家企業未實現投資損失已超過原始投資成本 1／3，金額達到9.34 億元，占投資比率約28%，要求國發會投資評估。國發會主委葉俊顯承諾， 將在1個月針對投資模式、風險分級提出檢討方案。葉俊顯報告指出，國發基金依據《產業創新條例》第 29 條設立，透過直接投資、主題式百億基金及創業天使投資方案等，合計投資1058家事業，總投資額1068億元；截至9月，基金淨值為2.9兆元，加計賸餘累計繳庫數額 3415 億元。而為了確保國發基金投資準確，他說明直接投資審議程序經政策評估、投資評估審議委員會及管理會3階段投資審議；主題式百億基金由各中央主管機關遴選搭配投資人，經相關投資評估及審議程序通過；創業天使投資方案則採投資評估審議會，借助外部專家委員協助相關投資事項。另外，國發基金與一般買賣、補助、投資不同，投資審議皆依《公職人員利益衝突迴避法》確保維護公共資本運用之廉潔。然而，創業天使投資方案雖然接受把關，但實際效益不彰。楊瓊瓔指出，審計報告指出，創業天使投資方案截至9 月天使投資方案實際投資有 245 家，其中有 71 家企業是未實現投資損失已超過原始投資成本 1/3，金額達到 9.34 億。進一步分析，其中有17 家投資未滿 5 年的企業，截至 6 月底竟然已有 15 家是累計虧損超過實收資本額的 1/2，更有其中 3 家甚至出現每股淨值為負，會計師對於繼續經營的能力提出重大不確信性，已經符合「列管戶」的標準，認為國發基金風險分級明顯失準。葉俊顯說，國發基金對於天使投資案透過精進方案，提出A、B、C、D分級，同時也與櫃買中心合作，「我們站在的是扶植的角度，所以剛開始的話會呈現一些虧損」，認為投資天使賺錢是考量之一，但不是唯一考量，但對於訪視次數僅有1次、天使投資人相關把關將會在1個月內提出檢討報告。國發基金執行秘書汪庭安說，A、B、C、D分級是九大精進方案落實，目前已經實施約1年，是依據公司是否上市櫃、是否賺錢去做分級，如A類是上市櫃、投資有獲利，C 類則是無上市櫃，但投資有賺錢等。他解釋，天使投資方案是早期計畫，投資金額也沒有那麼多，並且也互搭配天使投資人一起進場分擔風險，後續檢討就是結合天使投資機構、推動辦公室緊盯財報，也會留意風險指標，如公司主導人變更等。