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▲BIGBANG高雄站2月26日加場，相關售票資訊另行公布。（圖／官方提供）

BIGBANG加場官宣！K-POP傳奇天團BIGBANG睽違9年再度以團體之姿展開世界巡演，正式宣布《BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >》啟動，消息一出便引爆全球V.I.P熱烈關注。原訂於2027年2月27、28日登上高雄國家體育場的兩場演出，因粉絲反應熱烈、門票一票難求，在廣大V.I.P熱烈敲碗與高度期待下，主辦單位積極爭取，正式宣布高雄站加開2月26日（五）場次！BIGBANG將提前一天登場，連續三天與台灣V.I.P相見，讓等待已久的粉絲有更多機會親臨現場，共同見證這場20週年的傳奇回歸。沒搶到票的歌迷，請密切留意寬宏售票訊息。BIGBANG高雄演唱會從原訂兩場到正式宣布第三場加演，2026年對BIGBANG而言格外具有意義，從2006年出道至今正好迎來成軍20週年。一路走來，BIGBANG不只成為全球最具代表性與影響力的韓流天團之一，也為今日風靡全球的K-POP奠定重要基礎。20年間推出〈Lie〉、〈Last Farewell〉、〈Haru Haru〉、〈FANTASTIC BABY〉、〈BANG BANG BANG〉等多首經典歌曲，從音樂排行榜到各大頒獎典禮，BIGBANG一路寫下亮眼成績，成為K-POP發展歷程中極具代表性的名字，BIGBANG的影響力早已跨越音樂領域，從舞台演出、時尚風格到流行文化，都為全球樂迷留下深刻印象。為紀念成軍20週年，BIGBANG於美國「2026 Coachella音樂節」舞台正式宣布屬於他們的王者傳奇即將回歸，消息一出立刻引發現場觀眾熱烈迴響，也讓全球樂迷更加期待這次睽違9年的團體合體。如今世界巡演正式展開，BIGBANG將帶著一路累積的經典作品與舞台能量，再次站上世界舞台，與各地V.I.P重溫專屬於BIGBANG的音樂記憶。從等待9年的團體合體，到高雄場從兩場擴大為三場，台灣V.I.P的熱情也成為這次回歸最好的應援！〈Lie〉、〈Haru Haru〉、〈FANTASTIC BABY〉、〈BANG BANG BANG〉等經典旋律即將再次響徹高雄國家體育場，熟悉的歌聲與震撼舞台，將再次喚起屬於BIGBANG與V.I.P共同累積的青春回憶。2027年2月26、27、28日，BIGBANG連續三天唱響高雄國家體育場，再次以音樂與舞台魅力，回應V.I.P長達9年的等待與支持。BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN KAOHSIUNG加場演出將於2027年2月26日（五）登場，原訂2月27日（六）、2月28日（日）兩場演出維持不變，三場演出將連續於高雄國家體育場舉行。加場售票時間及相關票務資訊請洽寬宏售票，更多活動詳情請持續關注主辦單位官方公告。加場時間：2027年2月26日(五) 18:30演出地點：高雄國家體育場票價：VIP 1 $9,430(序號站席) / VIP 2 $9,380 / VIP 3 $8,880 / $8,380 / $7,980 / $6,980/ $6,480 / $4,980 / $3,980 / $2,980售票詳情及更多資訊即將公開，請持續關注官方消息!