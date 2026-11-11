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怒批國安淪政治工具 高金素梅：民主恐走向懸崖

反軍購、反靖國神社都遭質疑 高金素梅：與中國大陸何關？

質疑未審先判、選舉操作 高金素梅：摧毀不了信念

無黨籍立委高金素梅涉共諜案，日前遭高檢署依《國家安全法》等罪嫌起訴，隨著檢調破解加密硬碟，相關案情持續受到關注。對此，高金素梅今（11）日在臉書發出長文反擊，痛批檢方在缺乏直接證據的情況下草率起訴，甚至質疑案件背後涉及政治力介入及選舉操作，更將此案與納粹德國的政治清洗相提並論，直言「難道『反共』又要重新變成當權者鎮壓異己的工具了嗎？」高金素梅表示，自11月6日遭高檢署起訴以來，收到許多社會各界的聲援，讓她感到溫暖。不過，她認為，這起案件可能成為台灣解嚴後民主發展的分水嶺，因為未來任何在野立委反對政府政策的質詢與主張，都可能在缺乏直接證據的情況下，被檢調以妨害國家安全為由起訴。高金素梅更回顧2024年6月7日質詢行政院長卓榮泰時，曾以「回首看歷史，莫學希特勒！台灣正站在民主懸崖邊！」為題，警告執政者不可藉由「抓共諜」進行政治清洗。如今她感嘆，當年的諍言竟成為今天的預言，質疑「反共」是否再度成為當權者鎮壓異己的工具。針對檢方指控，高金素梅強調，從政24年來，所有問政與行動都是出於自身信念。當年反對6108億元軍購案，是因為擔憂政府巨額舉債、排擠民生預算；反對課綱將「日據」改為「日治」，則是基於日本殖民歷史及原住民族土地遭侵占的立場，反問「這個反對日本殖民的主張，何錯之有？與中國大陸何關？」高金素梅也提到，當年推動反靖國神社運動，是希望原住民族祖靈回歸故土，期間包括李敖、馬英九等人都曾捐款支持，如今近20年前的運動竟被指涉及國安問題，讓她難以接受。高金素梅進一步痛批，案件起訴不到三天，法院尚未開庭，部分媒體就已「未審先判」，質疑如此草率地將人入罪，背後恐怕是政治力介入的選舉操作。高金素梅最後強調，不論當權者如何動員資源、試圖抹黑她的從政信念，都不可能得逞，「你也許想要毀掉有形的我，但你卻沒法毀滅掉已經深植人心的、無形的信念。」