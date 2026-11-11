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「音樂教父」羅大佑昨接受專訪時，直指總統賴清德跟行政院院長卓榮泰狼狽為奸，甚至說前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前高雄市長陳菊都沒有子女，不像自己有子女，「對於下一代我們想很多，這些人不會想太多，覺醒吧台灣人，為了下一代」、「現在外省人被欺負得夠慘了」。台北市長蔣萬安今（11）日被問到怎麼看羅大佑批綠狼狽為奸，他大讚羅大佑昨天的發言「振聾發聵」，更說是文化人展現風骨應有的表現。蔣萬安今出席水源新天地暨公館運動館開箱活動，針對羅大佑批評賴清德以及行政院長卓榮泰兩個人狼狽為奸，他說羅大佑是華語樂壇上面地位非常高的音樂人，對他昨天的發言，就四個字「振聾發聵」。蔣萬安說，羅大佑時常關心社會議題，而且也反映時代的聲音。他認為這是文化人展現風骨應有的表現，所以尊重羅的立場、意見，他也認為執政黨應該要傾聽民意。媒體追問有機會跟羅大佑一起聊聊北市的文化政策嗎？蔣萬安說，如果有機會當然，台北市有非常豐沛的音樂文化創作量能，都很願意跟各界前輩來請益、交流。羅大佑昨接受資深媒體人唐湘龍的「飛碟早餐」專訪，直呼總統賴清德和行政院長卓榮泰狼狽為奸，「做了明明犯法的事，不知恥，還表示說堅持要做到底，這個太不能忍受了。這個太糟糕了，這是不要臉，台灣人什麼時候變得這麼不要臉」；更批民進黨降低文化門檻，導致文化水準下降，也是民族性墮落，甚至點名音樂人馬世芳為一口飯吃支持民進黨。羅大佑更稱蔡英文、蕭美琴、陳菊都沒有子女、賴清德把兒子送美國，不像自己有子女，「對於下一代我們想很多，這些人不會想太多，覺醒吧！台灣人，為了下一代」。