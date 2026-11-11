🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是11月13日至11月15日。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5天5好康」是11月13日至11月17日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是11月11日至11月15日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP「週週超瘋價」11月12日上午9時開跑。（圖／業者提供、記者整理）

超商本周優惠更新，雙11好康一波波，7-11「超值五六日」再度登場，11月13日至11月15日連3天促銷，「買2送2、買1送1」特價商品一次看。換算成單件特價，黑松汽水蜜桃口味18元、曠世奇派酒釀黑櫻桃28元、Cheers氣泡水16元、伴點巧克力牛奶13元、農心海鮮烏龍麵／辛拉麵25元、雙響泡沙茶鍋燒湯麵18元、星太郎超寬條餅20元、Bourbon一口巧克力餅乾21元。全家連續「5天5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是11月13日至11月17日，平均特價來看，貝納頌茶韻拿鐵23元、阿奇儂義式開心果雪糕20元、農心辣白菜泡菜拉麵25元。若是家裡衛生紙快用完，這波可趁機補貨，全家FMC超柔抽取式衛生紙推出3串199元，每串8包、每包110抽，等於單串66元、每包8元。門市「限時殺5日」是11月11日至11月15日，多達7款商品買一送一，換算成單件特價，芬達橘子汽水18元、阿奇儂初鹿牛奶雪糕20元、味味A排骨雞乾麵18元、農心辛辣白菜袋麵25元、農心海鮮烏龍麵25元、舒味思萊姆氣泡水18元、 樂天碳酸飲15元。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，11月12日上午9時開賣鮮五丼牛丼包119元，平均每包60元；冰烤黃金地瓜350克79元、非基因改造黃豆600克33元、KIRIN生茶26元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。