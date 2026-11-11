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國安基金銀彈5千億元 但這原因實際能動用僅2千億元

國安基金規模要提高至兆元！財長正面看待 但仍待立法院審議

財長也鼓勵公股銀行逢低買進 並向外資喊話

國安基金進場護盤，雖然護盤銀彈規模有5千億元，但實際能動用只有向金融機構借款上限2000億元，剩下3千億為政府基金的自有資金，基本上從未動用過。由於台股市值已增加超過17倍，外資占比超過46%，立法院去年已提案國安基金規模要擴大至1兆元，主要是金融機構提高至7千億元，目前仍待審議，財政部長莊翠雲今（11）日在立法院表示，尊重立法院決議，但對金融機構借款提高至7千億元這部分正面看待，可以讓國安基金操作更有彈性。國安基金全名是「國家金融安定基金」，由政府在2000年成立，主要為因應國內、外重大事件，以維持資本市場及其他金融市場穩定，確保國家安全，目前可運用資金達新台幣5000億元，其中2000億元以國庫持有的公民營事業股票例如台積電、中華電等為擔保向金融機構借款，另3000億元來自郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金及公務人員退休撫卹基金等可供投資的資金。不過，國安基金2000年成立時，台股市值才9.2兆元，截至今（2026）年10月底上市櫃公司市值已達158.38兆元，已增加17倍多，外資占比也從8.44%提高至46.78%，外資近來賣超台股多天超過千億元，今日在財委會包括民進黨立委郭國文及李坤城認為，國安基金規模應該再擴大，尤其就算目前規模有5千億元，但政府基金因也有操盤需求，這3千億從未動用，實際能動用的是向金融機構借款上限2000億元。立法院去年12月也有討論提案，將國安基金規模提高至1兆元，政府基金可用資金3千億元不變，將金融機構借款提高至7千億元，目前仍待審議。財政部長莊翠雲今日也正面看待，並強調「尊重立法院」，但若金融機構借款上限能提高至7千億元，國安基金操作會更有彈性。另外，也有立委關切國安基金子彈飛出去了嗎？莊翠雲表示，國安基金已授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，國安基金點火可穩定投資人信心，並已授權執行秘書，至於有無進場？她不需要知道、也不宜知道，但她說，國安基金執行秘書、操作手、也是財政部次長阮清華早晚都盯盤，因為美股在晚上開盤。除了國安基金啟動護盤之外，立委也關切財政部有無鼓勵公股銀行逢低買進？莊翠雲說，公股銀行也有自己的財務操作策略，也有投資部位要符合法規限制，若認為有需要，進場對獲利有幫助，也鼓勵進場逢低買進。由於國安基金啟動護盤，外資仍持續賣超台股，雖然外資資金流動有其考量，但莊翠雲在立法院建議下，也向外資喊話，台股基本面相當好，應該要有信心。