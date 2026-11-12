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▲新北市17位國際外交YA大使到印尼泗水阿迪塔瑪理工學院參訪交流，拓展國際學習視野。（圖／新北市政府教育局提供）

▲新北市17位國際外交YA大使走進印尼SMKN12 藝術學校，體驗當地傳統蠟染特色藝術，深化跨文化交流。（圖／新北市政府教育局提供）

▲新北市17位國際外交YA大使赴印尼臺商Bondvast金屬傢俱廠見學，認識專業技術與產業實務的結合與應用。（圖／新北市政府教育局提供）

▲新北市教育局黃麗鈴主任秘書（左三）與新北市國際外交YA大使合影。（圖／新北市政府教育局提供）

新北市教育局日前舉辦「115年新住民二代培力昂揚2.0」學生成果發表會，17位高中職學生化身「印尼國際外交YA大使」，分享赴印尼泗水海外見學的收穫。透過校園交流與臺商企業參訪，從認識母親故鄉到觀察海外產業，看見自身文化背景與專業所學的價值，為未來的學習與職涯選擇找到更多方向。教育局表示，多元文化背景是新住民二代成長的一部分，也是連結世界的重要資源。新北持續推動新住民二代培力計畫，今年由瑞芳高工攜手聖約翰科技大學，串聯印尼當地大專校院及臺商企業，讓新住民二代與一般學生共同參與，透過實地見學，增進文化認識並了解當地產業發展。金山高中邱子恩原本以為這趟旅程是去探索世界，最大的收穫卻是重新認識母親的故鄉。透過當地校園交流與文化體驗，他對印尼有了更深的理解，也更加體會母親離鄉背井的辛苦。他分享，雖然這次到印尼沒有見到媽媽，卻讓他感覺離自己的根更近了。瑞芳高工白紹賢則在產業參訪中，看見專業學習的新方向。在臺商企業「PT. Bondvast Indo Sukses」金屬家具工廠，看見木材與金屬結合的產品設計，以及雷射焊接等製造技術，都讓他印象深刻。他表示，親眼觀察工廠運作，更能理解專業所學如何應用在產業現場，也對自身專業增添信心，開始思考未來赴東南亞發展的可能性。瑞芳高工校長郭昱晨表示，海外見學讓學生將課堂知識與產業現場相互對照，作為後續學習與升學選擇的參考。聖約翰科技大學吳忠威主任指出，跨文化溝通與應變能力是國際人才的重要素養，學生透過實際互動練習表達、理解差異，有助建立面對不同環境的信心。教育局表示，將持續整合學校、大學及產業資源，推動新住民二代培力與國際交流，支持學生發掘自身優勢，拓展多元升學與職涯選擇。