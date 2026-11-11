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繁中、簡中公告用語不同 台灣被標示「中國台灣」引發討論

台灣玩家課金撐起52%營收 如今氣到想退坑

▲實際查看《Pikmin Bloom》簡體中文公告，確實使用「中國台灣」。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

中國大陸未正式上架 皮克敏卻以「中國台灣」稱呼惹議

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》惹怒台灣玩家？遊戲官方近日推出五週年紀念活動，卻被發現簡體中文版公告將台灣標示為「中國台灣」，甚至連遊戲內活動通知也出現「中國台灣台北」等字樣，刻意與繁體中文版使用不同用語，引發玩家質疑官方立場，不少人更揚言停止消費、退出遊戲。此次爭議與《Pikmin Bloom》近期推出的全家便利商店五週年聯名活動有關，活動自11月10日開跑，有玩家發現官方在不同語言版本的公告中，對台灣的稱呼並不一致，繁體中文版使用「全台的全家便利商店門市」，簡體中文版卻將活動範圍描述為「日本和中國台灣地區」，相關截圖曝光後，迅速在社群平台引發討論。不僅如此，有玩家進一步發現，遊戲近期更新v157版本後，新增依照手機系統語言切換簡體中文的功能，但在遊戲內有關2027年台北實體活動的通知中，地點竟被標示為「中國台灣台北」，有玩家認為，自己長期支持遊戲，甚至願意花錢購買道具，官方卻使用這樣的地區稱呼，已經傷害玩家感情，因而揚言若未獲得妥善處理，將考慮退坑。值得注意的是，台灣其實是《Pikmin Bloom》相當重要的消費市場，據第三方市場分析平台 AppMagic 估算，2026年上半年《Pikmin Bloom》全球玩家在 App Store 及 Google Play 的消費金額約3570萬美元，台灣市場占比高達52%，日本則約占23%，換算台灣玩家半年消費金額約1850萬美元，約新台幣5.8億元。此外，《Pikmin Bloom》目前並未正式在中國大陸的 App Store 及 Google Play 上架，若在中國開啟遊戲，包括種花、巨大花朵及蘑菇戰鬥等功能也會受到使用限制，遊戲並未正式在中國大陸提供完整服務，卻在簡體中文版公告中將台灣標示為「中國台灣」，更讓不少玩家質疑官方的地區名稱設定標準。《Pikmin Bloom》持續在台灣推出合作活動，包括CoCo都可聯名、全家便利商店五週年合作，以及預計於2027年1月30日至31日舉辦的「Pikmin Bloom Journey 2027 in 台北」實體活動，針對此次「中國台灣」標示爭議，目前官方尚未公開說明。