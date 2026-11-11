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顧立雄澄清影片2024年上架 強調國軍行政中立

陳世軒爆助理去年看過 今年6月教召也有人目擊

強調支持反滲透教育 陳世軒質疑沈伯洋教「媒體識讀」

嗆顧立雄不懂部隊運作 陳世軒：誰說謊很清楚

民眾黨新北市議員陳世軒日前爆料，國軍《莒光園地》竟出現民進黨台北市長候選人沈伯洋的影片，質疑涉及行政不中立。對此，國防部長顧立雄今（11）日澄清，沈伯洋早在2024年4月就受邀上節目，與今年選舉相隔甚遠，至於軍中是否重播，他則表示「沒有聽說」。不過，陳世軒隨即反擊，強調不僅有助理去年入伍時看過，今年6月也接獲民眾陳情，指教召期間仍看到沈伯洋影片，痛批顧立雄不了解部隊運作，要求國防部交代影片究竟播到何時，「誰說謊，答案會非常清楚」。顧立雄表示，沈伯洋受邀登上《莒光園地》是在2024年4月，當時是以TikTok、抖音如何影響國家安全為主題，邀請沈伯洋就其專業領域進行說明，與目前台北市長選舉時間相隔甚遠，應該不會造成任何影響。顧立雄強調，國軍也曾邀請其他現任立委參與《莒光園地》節目，今年同樣有相關安排，國軍始終維持行政中立，絕不會在選舉期間介入選舉。至於媒體追問，相關影片是否仍在軍中重播？顧立雄則回應，「我沒有聽說有在重播這個。」對此，陳世軒今日受訪反擊，強調自己從未指稱影片與此次地方選舉直接相關，質疑國防部刻意模糊焦點。他指出，國防部僅說明影片於2024年4月製作、上架，卻未交代後續在部隊播放多久。陳世軒透露，自己的助理在2025年3、4月於成功嶺新訓時，就曾看過沈伯洋的影片；今年7月辦公室更接獲民眾陳情，表示今年6月教召期間同樣看到相關內容，而當時沈伯洋已獲民進黨提名參選台北市長，質疑已涉及行政不中立。針對國防部說明邀請沈伯洋授課是為了進行媒體識讀教育，陳世軒強調，自己絕對支持中華民國官兵具備反滲透觀念，不論朝野立場為何，全體國人及官兵都應有相關認知，但「反滲透」與「媒體識讀」是不同概念，國防部不應混為一談。陳世軒質疑，若課程目的是媒體識讀，就應邀請具有媒體相關專業背景的專家學者授課，而非由沈伯洋擔任。他重申，自己並不反對國軍推動反滲透教育，只是認為媒體識讀有更適合、更專業的人選，國防部應清楚交代課程定位與邀請標準。陳世軒進一步批評，顧立雄聲稱沒有聽說影片重播，凸顯對部隊運作不了解，「《莒光園地》有可能錄一集只播一次嗎？」他強調，爭議不在影片內容，而是沈伯洋成為市長候選人後，相關影片是否仍持續在軍中播放。陳世軒指出，已有不少網友在Threads留言表示，今年教召時也曾看過沈伯洋影片，呼籲國防部完整公布播放時間紀錄，並請立委在國會追查，「全台灣有幾萬名官兵在看，誰說謊答案會非常清楚。」