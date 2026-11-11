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▲王心凌近年拚命工作，狂開演唱會，應該賺了不少錢。（圖／翻攝自FB@王心凌 Cyndi Wang﻿）

甜心教主王心凌的《Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會》今年初正式落幕，光是小巨蛋2天票房就進帳5780萬元，可見這次巡演王心凌荷包賺滿滿。而她近日也被狗仔拍到返台休息時，直接提了2大袋千元鈔票，約750萬元的現金，到郁方老公家開的知名珠寶店「斐儷珠寶」血拚，可見王心凌是想買禮物好好犒賞辛苦工作的自己。據《壹蘋新聞網》報導，王心凌2日被直擊提著兩袋東西走出豪宅，上了巨星御用的「星動力」保母車外出。接著車子抵達斐儷珠寶門口，王心凌自行提著袋子、下車購物。只見王心凌身上背著的黑色包包，是要價7.1萬元的The Row，手上戴著的手錶則是Richard Mille RM 07，售價將近1400萬台幣，相當嚇人。王心凌進到珠寶店後，則開始認真挑選首飾、耳環，與店員交談甚歡。最後，王心凌選好珠寶後，把兩個袋子都交給店員，狗仔這才拍到裡面裝的原來是一疊疊的千元大鈔。只見店員共拿出15疊，每疊目測是50萬元，因此這15疊千鈔高達750萬台幣，相當驚人，可見王心凌財力雄厚。現年44歲的王心凌至今仍維持單身，她將全部心力都投注在事業上，2022年參加中國節目《乘風破浪》再次翻紅後，她積極展開巡迴演唱會，《Sugar High 世界巡迴演唱會》從1.0一路唱到2.0，共辦了79場，為期近3年，想必讓王心凌賺了不少錢，也難怪可以把珠寶當成日用品在買。