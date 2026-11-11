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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情，外遇對象為疑似中國女間諜的新加坡Megaspeed高階主管黃樂（Alice Huang），美國情報機構懷疑涉及中國間諜活動，引發國家安全及企業治理疑慮。黃樂是在何時與黃仁勳搭上線？紐約時報最新披露，在2023年，兩人就曾在新加坡見面。根據紐約時報報導，2023年12月，黃樂在新加坡一家義大利餐廳與輝達執行長黃仁勳及幾名同事會面。紐時核實了這場會面照。照片中，黃樂微笑著站在黃仁勳身旁，後者穿著他的黑色皮夾克，手裡拿著一杯紅酒。報導提到，當時在上海一群富有投資者的支持下，黃樂完成重組公司的工作。她所領導的公司隨即斥資數十億美元購買輝達的人工智慧晶片。美國政府已經禁止中國企業購買這些先進晶片。紐時指出，新加坡的這次會面，代表著黃樂與黃仁勳的關係可以追溯到比此前所知更早的時期。這也體現出中美兩國在多年科技合作中建立的密切私人交往和商業聯繫，以及這些關係如何在過去十年兩國地緣政治關係日益緊張的情況下延續至今。兩人關係的許多細節仍不清楚，包括他們何時相識，以及黃樂可能在何時被中國情報機構招募，《紐約時報》去年率先報導了黃仁勳與Megaspeed及黃樂之間的往來。直到上個月，美國官員得出結論，黃樂是中國的一名情報人員，受中國國家安全部招募從事間諜活動。大量獲取人工智慧晶片，為中國企業提供獲取該技術的管道。黃樂過去三年裡，與黃仁勳曾在世界多地見面，包括上海、輝達位於矽谷的總部、加州聖荷西南方的一家高爾夫度假村，以及台灣。紐時提到，2023年新加坡會面後，黃樂利用自己在上海金融界的經驗和人脈逐漸打入科技圈。她與一名長期商業夥伴合作，將Megaspeed發展成為輝達技術的重要買家。這名商業夥伴名叫康偉，在中國投資者和Megaspeed員工面前一直被介紹為黃樂的丈夫，但無法核實兩人是否結婚。