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▲安溪國中「三峽音樂饗宴」演出 (圖 / 新北市政府教育局提供)

▲紅瓦民族舞蹈團透過教學與展演促進藝術傳承及文化交流(圖 / 新北市政府教育局提供)

新北藝術教育再獲肯定！教育部公布第13屆「藝術教育貢獻獎」獲獎名單，新北市4所學校、2位教育人員及2個民間團體共獲8項大獎，連續8年獲獎數居全國第一。從廢棄漁網化身藝術燈具、AI融入影像創作，到皮影戲結合STEAM教學，展現新北藝術教育跨域創新、文化傳承與生活實踐的成果。教育局表示，新北持續推動藝術教育深耕，鼓勵學校結合在地文化、環境永續及數位科技發展特色課程，並透過假日藝術學校、週末藝術秀等活動，增加學生藝術學習與展演機會。榮獲「績優學校獎」的雙溪高中，帶領學生將廢棄漁網製作成藝術燈具，結合AI科技推動影像創作，並傳承舞龍技藝。其中，新住民二代林意婷以紀錄片《林家小院》記錄成長故事，曾獲新北市學生影像新星獎肯定，並榮獲2024年總統教育獎。新北高中自94年起擔任全國音樂學科中心，打擊樂團連續9年榮獲全國賽特優，並與鄰近學校共享琴房及畫室，擴大藝術學習資源。同獲「績優學校獎」的安溪國中，結合校園美感、AI科技與在地茶文化，連續19年舉辦「三峽音樂饗宴」，並曾於0403花蓮震災後承接全國音樂賽事，維護學生展演機會；自強國小將STEAM與雙語融入藝術課程，直笛團榮獲全日本直笛大賽金賞，並透過「荷香書會」推動跨世代共學，讓藝術走進社區。個人獎項方面，榮獲「教學傑出獎」的新泰國中林孟錡老師深耕藝術教育27年，創立全臺首座國中爵士大樂團，並結合Podcast、雙語教學及國際交流，媒合音樂治療師進駐校園，拓展音樂學習的多元可能。榮獲「活動奉獻獎」的漳和國中池旭臺校長，曾於擔任安溪國中校長期間募集資源辦理「安中好聲音」，並長期推動校園微型美術館、樂齡繪畫班及學生音樂競賽，讓藝術學習延伸至社區。「績優團體獎」由影子傳奇劇團及紅瓦民族舞蹈團獲得。影子傳奇劇團深耕皮影戲教育逾20年，結合STEAM課程推動駐校教學，並走入偏遠地區推廣傳統藝術；紅瓦民族舞蹈團推廣民族舞蹈逾27年，足跡遍及上百所學校及近50個國家，透過教學與展演促進藝術傳承及文化交流。教育局表示，新北藝術教育的成果來自學校、教育工作者及民間團體長期耕耘。未來將持續整合校園與藝文資源，讓更多孩子有機會接觸藝術、探索興趣，在創作與展演中找到自己的舞臺。