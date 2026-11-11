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半夜機捷沒開怎麼去桃園機場？深夜巴士T200每天30班

▲「T200中壢A21微型轉運站－桃園國際機場」深夜桃小巴路線在11月2日上路，於每日夜間23時至早上6時5分提供30班次。（圖／桃園國際機場臉書）

桃園機場捷運2大加班車！早班、深夜都有：時段一次看

▲桃捷公司自2025年7月21日起新增兩班加班列車，分別為清晨中壢往台北方向的早班加班車，以及深夜前往桃園機場的加班車。（圖／桃園國際機場提供）

半夜去機場搭3大客運搭法！國光1819、統聯1623凌晨有車

不少人為了搭乘紅眼班機，必須半夜就抵達桃園機場準備，但桃園機場捷運並非24小時營運，因此多數人深夜前往機場只能花大錢叫車。但其實《NOWNEWS》整理到桃園機場的3大交通方式，讓讀者了解半夜怎麼去桃園機場。為了解決民眾半夜到桃園機場的交通困擾，「T200中壢A21微型轉運站－桃園國際機場」深夜桃小巴路線在11月2日上路，於每日夜間23時至早上6時5分提供30班次，民眾可分別至第一航廈「B1樓客運巴士候車區2號站牌」、第二航廈「1樓客運巴士候車區5號站牌」搭乘。該班次不同桃園一般小巴，提供寬敞行李廂空間的車型服務；若是桃園市民搭乘還有優惠，民眾只要持桃園市市民卡搭乘則可享免費乘車優惠，相關班次都可透過「桃園公車」APP及桃園市公車動態資訊系統查詢。雖然桃園機場並沒有24小時營運，但如果提早搭乘加班車，仍有機會在半夜抵達機場。根據桃園機場資訊，深夜23時50分加開從A22老街溪站發車班次，其每站皆停，預計凌晨0時22分抵達第二航廈、0時23分抵達第一航廈。早班加班車部分，則是於清晨5時33分自A22老街溪站發車，沿途停靠A21環北站、A18高鐵桃園站，至A14a機場旅館站後恢復站站停模式，終點為A1台北車站。24小時營運，深夜及凌晨時段皆有班次，班距約15至60分鐘一班，車程時間約55分鐘，單程票價全票約164元。提供凌晨時段班次，首班約凌晨01:01，班距約30分一班，票價最貴395元，適合中南部旅客深夜搭乘。南部較少有直達桃園國際機場的客運班次，建議可先至中壢服務區再轉往機場。以高雄為例，先搭乘統聯客運1610，到達中壢服務區後再轉搭1627抵達機場，由於1627無單獨販售車票，購買1610路線票時需向櫃台告知要前往機場，才會拿到兩段票。