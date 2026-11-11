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▲NBA波士頓塞爾提克隊今（11）日作客費城76人隊主場，明星前鋒喬治（Paul George）全場22投14中、包含狂飆6記三分球瘋砍全場最高的36分。（圖／美聯社／達志影像）

全美籃壇今晚在賽前將所有聚光燈、恩怨劇本與歷史恩仇，毫無保留地傾注在塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）這對昔日「雙探花」的首次倒戈對決上。然而當波士頓塞爾提克對決費城76人比賽的哨音響起，比分定格在123：101，最終人們才想起轟下36分的喬治（Paul George）也是那場改變聯盟格局的交易主角之一。今晚這位明星前鋒也徹底展現自己的全面伸手，證明他確實是更適合塞爾提克的球員，而不僅僅是布朗的替代品。賽後喬治一句話更是展現出他和布朗之間的不同，兩人待人處事上高下立判。當談到自己與塔圖姆的合作定位時他表示：「從某種意義上說，我來這裡是為你服務的。我來這裡，是為了幫你卸下所有壓力。」而布朗卻連塔圖姆主動低頭過來和他致意時，連甩都不甩，像小孩子一樣鬧彆扭，說實在的——NBA這麼小，以後都會相見，就這種格局，難成大器。本場比賽，塔圖姆出賽32分鐘，17投8中，三分7中3，得到21分6籃板4助攻2阻攻，把自己情緒處理得很好，他知道這只是本賽季賽程裡的一場比賽，而不是兩個人的擂台。所以該怎麼打就怎麼打。賽後談到這場勝利是否有不同意義時，他說：「這只是一場勝利。沒有哪場比賽比其他比賽更重要，尤其是在例行賽。這就是一場比賽，場外的喧囂已經結束，現在我們要為明天做好準備。」更好的註解來自於塞爾提克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla），他認為塔圖姆最大的優點在於其穩定的心態，而這在一名球員漫長職業生涯中常常被低估，「他的心理韌性被低估了。他的情緒穩定性被低估了。他的情緒智商被低估了。他能夠專注於最重要的事情的能力是他最好的天賦之一。」今夏綠衫軍追逐阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）失利後，未經布朗同意便將這位昔日FMVP強行打包送往費城，甚至連協商下家的機會都未曾給予。帶著被背叛的憤怒，布朗今天顯然將此當成「恩怨局」，他賽前的肢體語言說明了一切，當塔圖姆帶著微笑上前試圖擊掌化解尷尬時，布朗只是在指尖轉著球、連餘光都不屑一顧地直接無視；賽後返回更衣室前，他與綠衫軍每一位前隊友擁抱寒暄，唯獨將塔圖姆當作空氣。然而，競技體育實力說話，開賽後的布朗用力過猛、被情緒左右頭腦，反而失去節奏。首節搶斷快攻形成2打1絕佳良機，他眼中卻只有籃框，沒有分球給位置更好的隊友，硬生生衝撞懷特（Derrick White）吞下進攻犯規；易邊再戰僅打了3分鐘，布朗便早早領到第4次個人犯規被迫坐回板凳。全場出戰26分鐘僅繳出13分、5籃板與4次失誤，正負值-27為全場最爛，甚至在得分、籃板、助攻與三分球四項數據上，被綠衫軍第六人普理查德（Payton Pritchard，18分6籃板5助攻，正負值+26）全面輾壓。美國記者歐康納（Kevin O'Connor）精準點評：「布朗試圖在費城最大的舞台上營造宿敵對決的戲碼，結果卻顏面盡失，在對位中被全面摧毀。」今晚重返費城倒戈面對老東家的喬治，此役出賽30分鐘，22投14中、包含外線11投6中，以近乎教科書般的頂級效率狂飆全場最高的36分與5籃板；尤其在第四節76人試圖反撲之際，喬治單節7投5中獨攬14分，率隊拉出一波21比3的毀滅性高潮，不僅親手射崩了老東家的防線，更直接把滿場費城球迷打到心碎提前退場。塞爾提克總管史蒂文斯（Brad Stevens）操盤精準到近乎冷酷的地方。過去布朗在波士頓雖然具備強大的持球衝擊力，但他對球權的高佔有率、半場陣地戰處理球的粗糙，以及始終渴望證明自己「不是老二」心態，時常讓綠衫軍的進攻陷入停滯。而喬治擁有聯盟頂級的無球跑動意識、神級的外線投射威脅與老練的防守判斷，他在塔圖姆身邊扮演的是完美的互補角色，而非爭奪球權的潛在競爭者，兩人的兼容度與化學效應，遠非過去的雙探花時期所能比擬。這場22分的大潰敗賽後也不僅僅是只有「牛肉」。費城記者克瑞爾（Austin Krell）給出一組數據：本季在至少出賽200回合的組合中，76人這套擁有詹姆斯、恩比德（Joel Embiid）、布朗與馬克西（Tyrese Maxey）的先發陣容，半場陣地戰進攻效率竟高居全聯盟倒數第一。運動戰手感冰冷的恩比德全場9投僅2中、詹姆斯12投僅4中得11分，球隊缺乏流暢的傳導與衝搶，大多淪為單打獨鬥。76人確實打出如夢似幻的開局，但距離要爭冠，他們還有很多問題要解決。恩怨局打完了，布朗也該翻過新篇章，轉頭在費城專注於更重要的事情上。他必須意識到：只有在今年登頂，才是對老東家最好的復仇。