2026年雙11購物節搶完網購開喝手搖飲料「買一送一」雙11優惠！CoCo都可、日出茶太都「買一送一」，五桐號新品抽獎買一送一，迷客夏新品上市11元加購娜杯紅茶，翰林茶館大杯熊貓珍奶40元，麻古7折foodpanda外送優惠、珍煮丹2杯69元、大苑子2杯99元，《NOWNEWS今日新聞》整理最新8家飲料雙11優惠一次掌握。
CoCo都可：雙11百香雙響炮買一送一！奶茶三兄弟45元
CoCo都可雙11兩大優惠開喝：
◾️買一送一！今雙11周三好友日，11月11日大杯「百香雙響炮第二杯0元」！開喝「買一送一」兩杯75元、換算平均一杯37.5元滿足咀嚼控。推薦先在CoCo官方LINE領券，使用都可訂線上點單自取即可享優惠。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️奶茶45元喝整月！即日起至11月30日省錢大作戰，不用等到雙11購物節，整個月爽喝「奶茶三兄弟」特價45元，對比原價70元「狂省25元」，還有滿滿珍珠、布丁、仙草絕對收服咀嚼控。
提醒大家，活動僅限門市臨櫃、都可訂，外送平台、門市外送不適用；商場、外島及部分門市不適用，依各店公告為準；優惠不併用。
日出茶太：雙11買一送一！百香珍桔利、金桔蘋果芙緹開搶
Chatime日出茶太雙11優惠，11月11日當天，於門市現場購買「百香珍桔利」與「金桔蘋果芙緹」兩款金桔系列飲品，即享「買一送一」優惠。
提醒大家，兩款飲品可任選搭配；每人每筆限購5組，活動限門市現場消費；基隆百福、竹北享平方及高雄文橫門市不適用。
五桐號：雙11泰奶雪沙「現折11元」！抽獎買一送一等好禮
五桐號雙11雙重優惠開喝：
◾️現折11元！五桐號雙11限定優惠，11月10日至11月15日，全台門市「泰奶雪沙」新品單杯「現折11元」。
◾️開抽買一送一！泰奶新品搭配專屬「炫彩金屬杯」，撕開特製杯身有抽獎100%中獎率驚喜，不限金額「買一送一」、「免費加料」等多重好禮，超狂的最大獎是「泰國曼谷雙人來回機票＋五星級飯店住宿兩晚」。
迷客夏新品雙11開賣！11元加購娜杯紅茶、買11送11、免費加料
雙11迷客夏新品開賣三大優惠：
◾️新品11元加購！11月11日一日限定，迷客夏一般門市現場購買新品「娜杯太妃QQ」，即享「娜杯紅茶」11元加購價。每杯新品限加購1杯，優惠可累計。
◾️買11送11！11月11日一日限定，使用迷客夏線上點餐平台「迷點」，單筆購買全品項任11杯飲品，即贈「指定醇萃茶（L）系列迷點電子兌換券」11張（限量贈完為止）。
◾️免費加料！11月11日至11月17日，迷客夏一般門市現場購買太妃序曲新品（太妃烏龍拿鐵、太妃伯爵布朗拿鐵、太妃焙焙拿鐵），即享免費加料「太妃奶Q」乙份，優惠可累計。
翰林茶館：雙11大杯熊貓珍奶40元！40週年同慶
翰林茶館、翰林茶棧歡慶40週年，即日起至12月31日，使用六角美食通APP會員1點再加40元，即可兌換「大杯熊貓珍奶」一杯（原價100元），現省60元（每位會員限兌換1次，去冰補滿不加價）。
加碼可享六角美食通APP會員專屬，外帶全品項任選一大杯飲品4折優惠；指定百貨門市週年慶首4日，大杯原創珍珠奶茶只要40元（每日限量50杯）；每月品牌日（第一、第三個星期二），全台翰林門市「整單9折」。
麻古茶坊：雙11全菜單7折！foodpanda外送優惠
雙11開喝麻古茶坊「全菜單7折」優惠！即日起至11月30日，foodpanda外送平台輸入「爽爽送」優惠碼，消費滿260元「現折80元」。
珍煮丹：純茶「2杯69元」！雙11南部限定優惠
珍煮丹南部指定門市限定優惠，即日起至11月30日，指定純茶2杯69元！
◾️指定純茶：不知春、雲霧烏龍、蜜夏紅茶、復刻紅茶、木梨茉莉
◾️指定門市：雲林斗六店、嘉義民雄店、屏東中正店、台南全區、高雄全區（漢神巨蛋店、台南誠品店除外）。
提醒大家，活動僅限大杯；珍煮丹股份有限公司保有最終活動解釋權與決定權。
大苑子：台灣鮮搾柳丁綠2杯99元！
雙11大苑子手搖飲料優惠來了：
◾️2杯99元！大苑子「穿黃色逢5就YELLOW!」2026年11月5日、12月5日、2027年1月5日，會員穿著黃色系服裝前往門市，可享大杯「台灣鮮搾柳丁綠」2杯99元優惠（每人每日限參加一次，只要單件服裝黃色可視面積達50%以上，即符合活動資格）。
◾️2杯129元！自11月9日起指定週一至週三，凡至大苑子門市購買大杯「台灣鮮搾柳丁綠」，可享2杯129元優惠。包括11月9日至11月11日、11月16日至11月18日、11月23日至11月25日、11月30日；活動期間每日每店限量50組，售完為止（部分門市除外）。
◾️免費招待！大苑子APP也推出「台灣柳丁集點樂」，2026年10月29日至11月30日，活動期間透過大苑子APP會員購買大杯「台灣鮮搾柳丁綠」每杯即可累積1點，依累積點數兌換不同優惠。
集滿3點，可獲得「台灣鮮搾柳丁綠（ 大杯 ）第二杯半價優惠券」；集滿5點，可獲得「買一送一優惠券」；集滿8點，更可獲得「台灣鮮搾柳丁綠（大杯 ）免費招待券」乙張。
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CoCo都可雙11兩大優惠開喝：
◾️買一送一！今雙11周三好友日，11月11日大杯「百香雙響炮第二杯0元」！開喝「買一送一」兩杯75元、換算平均一杯37.5元滿足咀嚼控。推薦先在CoCo官方LINE領券，使用都可訂線上點單自取即可享優惠。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️奶茶45元喝整月！即日起至11月30日省錢大作戰，不用等到雙11購物節，整個月爽喝「奶茶三兄弟」特價45元，對比原價70元「狂省25元」，還有滿滿珍珠、布丁、仙草絕對收服咀嚼控。
提醒大家，活動僅限門市臨櫃、都可訂，外送平台、門市外送不適用；商場、外島及部分門市不適用，依各店公告為準；優惠不併用。
日出茶太：雙11買一送一！百香珍桔利、金桔蘋果芙緹開搶
Chatime日出茶太雙11優惠，11月11日當天，於門市現場購買「百香珍桔利」與「金桔蘋果芙緹」兩款金桔系列飲品，即享「買一送一」優惠。
提醒大家，兩款飲品可任選搭配；每人每筆限購5組，活動限門市現場消費；基隆百福、竹北享平方及高雄文橫門市不適用。
五桐號：雙11泰奶雪沙「現折11元」！抽獎買一送一等好禮
五桐號雙11雙重優惠開喝：
◾️現折11元！五桐號雙11限定優惠，11月10日至11月15日，全台門市「泰奶雪沙」新品單杯「現折11元」。
◾️開抽買一送一！泰奶新品搭配專屬「炫彩金屬杯」，撕開特製杯身有抽獎100%中獎率驚喜，不限金額「買一送一」、「免費加料」等多重好禮，超狂的最大獎是「泰國曼谷雙人來回機票＋五星級飯店住宿兩晚」。
雙11迷客夏新品開賣三大優惠：
◾️新品11元加購！11月11日一日限定，迷客夏一般門市現場購買新品「娜杯太妃QQ」，即享「娜杯紅茶」11元加購價。每杯新品限加購1杯，優惠可累計。
◾️買11送11！11月11日一日限定，使用迷客夏線上點餐平台「迷點」，單筆購買全品項任11杯飲品，即贈「指定醇萃茶（L）系列迷點電子兌換券」11張（限量贈完為止）。
◾️免費加料！11月11日至11月17日，迷客夏一般門市現場購買太妃序曲新品（太妃烏龍拿鐵、太妃伯爵布朗拿鐵、太妃焙焙拿鐵），即享免費加料「太妃奶Q」乙份，優惠可累計。
翰林茶館：雙11大杯熊貓珍奶40元！40週年同慶
翰林茶館、翰林茶棧歡慶40週年，即日起至12月31日，使用六角美食通APP會員1點再加40元，即可兌換「大杯熊貓珍奶」一杯（原價100元），現省60元（每位會員限兌換1次，去冰補滿不加價）。
加碼可享六角美食通APP會員專屬，外帶全品項任選一大杯飲品4折優惠；指定百貨門市週年慶首4日，大杯原創珍珠奶茶只要40元（每日限量50杯）；每月品牌日（第一、第三個星期二），全台翰林門市「整單9折」。
麻古茶坊：雙11全菜單7折！foodpanda外送優惠
雙11開喝麻古茶坊「全菜單7折」優惠！即日起至11月30日，foodpanda外送平台輸入「爽爽送」優惠碼，消費滿260元「現折80元」。
珍煮丹南部指定門市限定優惠，即日起至11月30日，指定純茶2杯69元！
◾️指定純茶：不知春、雲霧烏龍、蜜夏紅茶、復刻紅茶、木梨茉莉
◾️指定門市：雲林斗六店、嘉義民雄店、屏東中正店、台南全區、高雄全區（漢神巨蛋店、台南誠品店除外）。
提醒大家，活動僅限大杯；珍煮丹股份有限公司保有最終活動解釋權與決定權。
大苑子：台灣鮮搾柳丁綠2杯99元！
雙11大苑子手搖飲料優惠來了：
◾️2杯99元！大苑子「穿黃色逢5就YELLOW!」2026年11月5日、12月5日、2027年1月5日，會員穿著黃色系服裝前往門市，可享大杯「台灣鮮搾柳丁綠」2杯99元優惠（每人每日限參加一次，只要單件服裝黃色可視面積達50%以上，即符合活動資格）。
◾️2杯129元！自11月9日起指定週一至週三，凡至大苑子門市購買大杯「台灣鮮搾柳丁綠」，可享2杯129元優惠。包括11月9日至11月11日、11月16日至11月18日、11月23日至11月25日、11月30日；活動期間每日每店限量50組，售完為止（部分門市除外）。
◾️免費招待！大苑子APP也推出「台灣柳丁集點樂」，2026年10月29日至11月30日，活動期間透過大苑子APP會員購買大杯「台灣鮮搾柳丁綠」每杯即可累積1點，依累積點數兌換不同優惠。
集滿3點，可獲得「台灣鮮搾柳丁綠（ 大杯 ）第二杯半價優惠券」；集滿5點，可獲得「買一送一優惠券」；集滿8點，更可獲得「台灣鮮搾柳丁綠（大杯 ）免費招待券」乙張。