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外景主持人段慧琳熱愛戶外運動與挑戰，擁有「外景女鐵人」、「單車女神」等封號，今（11）日她透過臉書證實罹癌，表示11月底預計進行首波的治療手術，因此近期有很多賽事和工作邀約，不得不婉拒，謝謝大家體諒。段慧琳也透露身體現況表示目前沒有擴散與轉移，她也樂觀以待，「請朋友、粉絲們都不要擔心。人生除了死亡，其餘都是擦傷。」段慧琳今在臉書發文證實罹癌，坦言自己反覆思索，不知道要用什麼樣的用字遣詞訴說這個消息，因此只好如此簡單粗暴向大家說明身體現況。段慧琳透露11月底將預計進行首波的治療手術，因此有很多賽事和工作邀約，不得不婉拒，也謝謝大家體諒。另外，有很多朋友聽聞消息後傳訊關心，讓她感動萬分，並透露身體現況：「目前沒有擴散與轉移，我樂觀以待，之後就恕我不一一回覆大家的慰問了。」至於手上節目《Go Go Taiwan》將繼續播出，由搭檔余思達和代班主持人持續上山下海，段慧琳也承諾會努力儘速歸隊，並希望可以很快回到運動賽場上，持續奔馳，她也要大家別擔心，直言：「人生除了死亡，其餘都是擦傷。」貼文一出許多人留言替她加油打氣，紛紛向她喊話：「保重身體平安健康」、「一切都會順利的，一切平安」、「早日康復！」段慧琳以路況主播身分入行，並陸續主持談話性、生活風格類節目，因主持風格陽光、開朗深受不少粉絲喜愛，近期主持重心以旅遊、行腳類外景節目為主，包括行腳節目《鐵馬瘋台灣》、《Go Go Taiwan》等，並成為民視旗下主持人。同時段慧琳也兼具作家身分，作品皆以旅遊類型為主，並以熱愛環島著稱，每年生日皆會以不同形式安排一趟環島遊程。