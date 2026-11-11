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質疑移民署雙標 許宇甄：其他國家旅客也要重新申請？

一名中國大陸網友近日在社群平台Threads貼出來台觀光入境許可補件截圖，因飯店預訂單出現「中國台灣」字樣，遭移民署要求重新提供「去除矮化」文字的預訂單，並須簽署「尊重台灣為主權獨立之國家、兩岸互不隸屬」聲明，引發討論。對此，國民黨團書記長許宇甄表示，台灣身為民主國家，不應要求來台遊客針對台灣主權表態，直言「這不是民主國家該有的行為，反而比較像是獨裁國家的作法」。許宇甄表示，針對陸客申請來台旅遊，移民署要求重新提供去除矮化文字的訂房資料，台灣身為民主國家，不應要求來台遊客必須針對台灣主權表態。如果其他國家的觀光客來台灣，同樣提供出現這類文字的訂房資料，移民署是否也會要求他們重新申請，甚至不准來台灣？許宇甄強調，政府不可以雙標，更不要在選舉最後階段，藉此操弄「抗中保台」議題。台灣既然是一個民主國家，就應該展現民主國家的氣度，而不是動輒要求旅客針對台灣主權表態。