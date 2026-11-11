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▲喬治（Paul George）對76人攻下全場最高36分，他的火力爆發也是塞爾提克團隊進攻順暢運轉後的成果。（圖／美聯社／達志影像）

▲布朗（Jaylen Brown）離隊後，塞爾提克重新整理進攻順位，開季前11戰取得9勝2敗，仍維持東區爭冠競爭力。（圖／路透／達志影像）

波士頓塞爾提克今（11）日以123：101擊潰費城76人，將戰績提升至9勝2敗。喬治（Paul George）攻下36分固然耀眼，但綠衫軍失去布朗（Jaylen Brown）後依然強勢，真正關鍵是塔圖姆（Jayson Tatum）不再只是頭號得分手，而是轉型成掌控整套進攻的發動機。布朗離隊看似留下龐大火力缺口，實際上也讓塞爾提克重新整理進攻權責。過去「雙探花」經常輪流持球單打，如今塔圖姆成為明確的第一決策者，卻沒有因此霸占球權，反而透過更快速的傳導，讓場上每名隊友都能參與進攻。塔圖姆本季場均攻下27.1分、6籃板，使用率提升至生涯新高的33.3％，代表綠軍更多進攻回合由他完成投籃、製造犯規或做出最後決定。然而，他的平均持球時間卻比過去兩季下降，在聯盟僅排名第33，並未把比賽變成長時間運球後的個人單打。「使用率提高、持球時間下降」看似矛盾，實際上反映塔圖姆處理球效率的進步。他接球後更快判讀防守，遭到包夾便立即出球，出現錯位則果斷進攻，不再需要反覆運球尋找節奏。這也讓對手更難選擇防守策略。單防塔圖姆可能被他利用身材與技巧強攻；提前協防，又會讓喬治、懷特（Derrick White）及普里查德（Payton Pritchard）得到外線或二次切入機會。塔圖姆本季場均送出生涯新高的7.8次助攻，僅出現2.8次失誤，無論擋拆、低位背打或站在高位策應，都能準確找到弱邊射手與禁區隊友。他的轉型也直接反映在團隊數據上，塞爾提克場均助攻由上季24.6次、聯盟第27，提升至本季27.2次、排名第7；透過助攻創造的得分，也由64分增加至70分。少了布朗的個人突破，綠軍卻藉由更快速的轉移球，創造更多高品質出手機會。本場面對76人也是最佳縮影。喬治攻下36分搶走鎂光燈，但這並非單純由另一名球星取代布朗，而是塔圖姆吸引防守、快速出球後，隊友得到更舒服的進攻空間。喬治的爆發是整套體系運轉後的產物，而非綠衫軍贏球的唯一原因。雙探花時期的塞爾提克雖然天賦驚人，卻不時出現兩人輪流單打、其他球員站著等待的問題。布朗離隊後，球隊進攻順位變得明確：塔圖姆負責閱讀防守與發動戰術，喬治扮演副攻手，其餘球員則透過掩護、空切及外線投射完成終結。過去的塔圖姆，往往必須拿下最高分才能證明自己主宰比賽；現在的他，即使沒有包辦所有進球，仍能透過傳球、牽制與節奏控制左右戰局。布朗離隊未必解開了塔圖姆的「能力封印」，卻確實解開了綠衫軍過去較為模糊的進攻權責，這才是塞爾提克開季9勝2敗、甚至比過去更難防守的真正原因。