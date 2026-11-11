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國安基金啟動台股護盤，雖然台股已止跌反彈，但立委也關注國安基金只是負責點火，還是「子彈」已經飛出去了？財政部長莊翠雲（11）日在立法院財政委員會表示，國安基金已授權執行秘書，視情況動用資金執行市場安定任務，至於有無進場，她不需要知道，也不宜知道，國安基金的目的就是點火，穩定投資人信心。民進黨立委李坤城今日質詢，國安基金上周五召開臨時會，決議啟動第10次進場安定任務，目前已看到成效，台股指數回到4萬點以上，不過，由於國安基金執行秘書、操盤手、也是財政部次長阮清華今日並未出席財委會，是不是去操盤了？莊翠雲回應，阮清華持續關注股市，晚上也要盯美股，李坤城也表示「太辛苦了」。不過，國安基金啟動護盤，李坤城也詢問國安基金現在是負責點火，還是「子彈」已經飛出去了？莊翠雲強調，國安基金目的就是點火，穩定投資人信心，並已授權執行秘書視情況動用資金，至於是否出手？她強調，「我並不需要知道、也不宜知道」。此外，立委關注財政部是否也有鼓勵公股行庫進場？莊翠雲說，公股銀行也有自己的財務操作策略，也有投資部位要符合法規限制，若認為有需要，進場對獲利有幫助，也鼓勵進場逢低買進。