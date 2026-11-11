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怪手猛砸政府大樓 至少6處建築受損

疑遭拖欠工程款一年 多次陳情未果釀衝突

網友熱議討薪困境 「陳情一年沒人理，開怪手一天全網看見」

中國陝西省西安市9日發生一起離奇破壞事件，一名47歲男子竟駕駛大型挖土機，直接衝上政府行政服務中心台階，揮動機械臂猛砸大門、招牌及外牆，破壞過程據報持續約1小時，現場畫面在網路上瘋傳。男子隨後遭警方逮捕，所幸公務人員及洽公民眾及時疏散，未造成傷亡。事件發生後，有消息指出，男子疑似因工程款遭長期拖欠、多次陳情未果，才採取激烈手段抗議，但官方尚未證實犯案動機。綜合《南華早報》、半島電視台及其他媒體報導，事件發生於9日上午11時左右，地點位於陝西省西安市西咸新區的灃東新城政務服務中心。網路流傳的影片顯示，一輛大型挖土機直接駛上政務中心入口台階，駕駛不斷操作機械臂及挖斗，朝建築物大門、玻璃帷幕及招牌猛烈撞擊，現場一片狼藉。據報導，男子駕駛挖土機衝撞政務中心1號樓，造成入口台階、玻璃門、外牆招牌及雨棚等設施受損，整個建築群至少有6處受到破壞。當地目擊者表示，現場民眾看到大型機具持續破壞建築，嚇得不敢上前阻止，只能遠遠觀望。事發後，中心內的工作人員及洽公民眾緊急撤離，所幸沒有人受傷。當地警方隨後發布通報，證實涉案男子姓胡、現年47歲，已遭警方控制，並依法採取刑事強制措施。雖然建築物遭到破壞，但政務中心部分服務窗口當天下午便重新開放，整體運作也在數小時內恢復正常。事件曝光後，外界開始追查胡姓男子的身分及犯案原因。部分媒體最初指出，男子疑似因村民拆遷補償款遭拖欠，與地方政府發生糾紛。不過，知名中國時事社群帳號「李老師不是你老師」隨後在X平台揭露，涉案男子的個人資訊，與一名過去曾在網路上實名求助的胡姓男子相符。相關貼文指出，胡男自2025年起，因參與「綠地新里城」建設項目，遭拖欠挖土機施工費用，曾多次向中央巡視組及中國國家信訪部門反映，也曾親自前往灃東新城政務服務中心陳情，但問題始終未獲解決。有網友因此推測，胡男可能在長期討薪無果後，才選擇直接駕駛挖土機破壞政府大樓。不過，上述資訊主要來自網路爆料及媒體報導，尚未獲得中國官方證實。警方目前也未公布男子的確切犯案動機，相關情況仍待調查釐清。這起事件在中國網路上引發熱烈討論，不少網友將焦點放在基層勞工討薪困難，以及民眾透過正式管道申訴卻可能無法獲得回應的問題。有人留言表示：「真正做到了冤有頭債有主，出門左轉找政府。」也有網友諷刺：「討薪材料遞了一年沒人接，挖掘機開進大廳一天全網都看見了，該反思的不只是司機。」另有人寫道：「你不給我一個說法，我就給你一個說法。」儘管部分網友對男子疑似遭拖欠工程款的處境表達同情，但駕駛大型機具破壞公共建築仍具有高度危險性，所幸這次事件並未造成傷亡。目前胡姓男子已遭警方採取刑事強制措施，至於事件是否確實涉及工程款糾紛，以及地方政府先前是否接獲相關陳情，仍有待官方進一步說明。