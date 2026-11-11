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▲教育部114年技職教育評比「優等獎」，締造連續9年獲最高榮譽紀錄 (圖 / 新北市政府教育局提供)

▲教育局長張明文表示，侯友宜市長重視品德教育與適性發展，持續將資源投入孩子的成長 (圖 / 新北市政府教育局)

新北市教育局今（11）日於市政會議報告八年施政成果，並獻上教育部114年技職教育評比「優等獎」，締造連續9年獲最高榮譽紀錄。八年來，新北教育投入5,360億經費，榮獲行政院政府服務獎、臺灣AI卓越獎、天下城市治理卓越獎等重大獎項肯定，累計逾300項教育創新、120項中央評比全國第一。從增設平價教保、校園改善、職涯探索、學習扶助與弱勢關懷，每份投入都為了讓孩子安心上學，在需要時獲得支持，在摸索中找到方向。教育局長張明文表示，侯友宜市長重視品德教育與適性發展，持續將資源投入孩子的成長。新北教育預算自110年起居全國第一，八年來公共化幼兒園增設324班，平價教保服務比例由34%提升至66%，翻倍成長，讓家長有更多可負擔的選擇；完成新設及整建24案校園重大工程，尚有10案工程持續進行中，並完成全市282棟校舍耐震補強、翻新2,149間廁所、推動班班有冷氣及校園智慧節能，讓孩子在安全舒適的環境中學習。侯市長會中也指示教育局正式啟動明志國小遷校塭仔圳新建校舍、新泰國小興建活動中心及地下停車場，以及大豐國小老舊校舍改建等三項重大工程，持續打造優質校園環境。品德教育從日常扎根，逾30萬名國中小學生使用品德聯絡簿，透過生活實踐與童軍活動，學習感恩、服務及負責。新北品德教育特色學校、生命教育及童軍教育績優評選均連續6年獲全國第一，讓孩子在發展專長的同時，也懂得關心他人。在適性發展方面，新北建構國小至國中「五年一貫職涯探索體系」，設置16所職探中心，並與超過700家企業合作，讓學生在動手體驗中認識職業，也認識自己，逐步將興趣發展為專長。2026年國際技能競賽，新北選手共獲1金4優勝，其中奪下金牌的新北高工呂治寬曾在學習中受挫，在陪伴與培訓下找到方向，從不確定自己能做什麼，到憑本領站上世界舞臺，讓人看見適性教育帶給孩子的信心。對需要更多協助的孩子，新北八年投入特教經費逾236億元，增設130班資源班、589名專業教師，特教助理員經費由4,700萬元提高至1.6億元，成長3倍，提供更充分的學習與生活支持。「幸福保衛站」串聯跨局處資源，從一餐溫飽延伸至家庭關懷，累計協助9.7萬人次孩童；「圓夢計畫」八年支持1,273人次，陪伴孩子跨越困難，繼續朝理想前進。學習成果也持續累積，新北透過在地中小學聯盟、高中引入大學課程與師資及9所實驗學校，提供多元學習選擇；近6年國小學力檢測國語、英語及數學皆高於全國平均，近九成國中達成「減C增A」目標，115年透過繁星推薦錄取大學的學生中，近五成進入國立大學，支持孩子安心在地就學。另建置1萬600間智慧教室，推動雙語課程的學校達98%，締結近400所國際姊妹校，讓孩子安心在地學習，也能接觸更寬廣的世界。從免費營養午餐、每週鮮奶到食材品質把關，新北持續照顧學生健康，並引入身心科醫師、心理師等專業資源，支持孩子心理需求。「新北校園通APP」整合45項服務、累計下載達百萬次，搭配社區親職教育，協助家長陪伴孩子。同時保障教師權益、改善待遇及推動行政減量，支持教師安心教學。教育局表示，八年的投入，逐步成為孩子每天使用的教室、探索興趣的機會，以及遇到困難時可以依靠的支持。未來將持續深化教學創新與支持系統，讓不同需求與專長的孩子都能獲得適切資源，累積面對未來的能力，讓每一種天分都有發光的機會。