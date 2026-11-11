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昔邀伍佰助選、協助五月天野台開唱

反問《皇后大道東》能否在中國演唱？喊話羅大佑守護台灣音樂

「音樂教父」羅大佑昨砲轟文化圈「變綠」，更痛批民進黨政府降低台灣文化門檻，認為台灣音樂水準不如過去，引發輿論關注。對此，前總統陳水扁今（11）日表示，「說台灣音樂退步，言過其實」，更反問「像《皇后大道東》這樣的歌，是否還能在中國唱出來呢？」他也提到，1994年台北市長辯論時，曾引用羅大佑〈鹿港小鎮〉中的「台北不是我的家」，認為這首歌被記到現在仍是好歌，希望羅大佑「拿出教父精神，提攜後輩、守護台灣音樂」。針對羅大佑一番言論，陳水扁今發文表示，這幾年年輕朋友帶他認識獨立音樂，甚至有樂團把他的名字寫進歌裡，「許多作品不為迎合市場，反而開出新的可能。多聽不同世代的創作，會發現台灣音樂一直在往前走。」陳水扁指出，校園民歌縱使好聽，在受審查的年代，創作難免受限，解嚴後創作逐漸開放，台灣音樂在90年代蓬勃發展。他回憶，伍佰的〈墓仔埔也敢去〉曾被一些人嫌不合適，但他仍邀伍佰在市長選戰演出，1997年也曾私下幫忙五月天的野台開唱，強調「給創作者舞台，才能讓好音樂被聽見」。陳水扁認為，「台灣可貴在多元，不同風格、觀點都有創作、演出和被聽見的空間。」他也提到大港開唱讓許多音樂被看見，讓資深歌手和新世代擦出火花，更有國際音樂人來台交流。即使音樂產業從實體走向串流，如今又面臨AI浪潮，仍有人持續為台灣音樂努力。陳水扁最後回憶，1994年市長辯論時曾引用「台北不是我的家」，表示「歌詞就如作者說的，被記到現在是首好歌」，並強調「教父級值得尊敬，也希望拿出教父精神，提攜後輩、守護台灣音樂」。