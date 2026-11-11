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美股4大指數周二（10日）全面收黑，不過台股今（11）日展現強勁多頭氣勢，在權值股帶動下，加權指數開盤站上4萬3千點，盤中漲勢持續擴大。截至中午12時00分，加權指數來到43,868.07點，大漲1,156.15點，漲幅2.71%，成交金額達6,333.87億元，也是台股連續3個交易日盤中漲逾千點。回顧近3個交易日，台股盤中漲勢相當驚人。11月9日加權指數盤中最高來到42,349.36點，較前一交易日收盤上漲2,647.72點；11月10日盤中最高衝上43,135.92點，較前一交易日收盤上漲1,474.22點；11月11日截至中午12時00分25秒，指數再上漲1,156.15點，連續3個交易日盤中漲幅均超過千點。而台積電（2330）開盤上漲45元，來到2,330元，後續盤中大漲85元至2370元，股王信驊（5274）更上演由黑翻紅行情。今日在美股全面收黑的背景下，台股仍展現強勁買盤，指數持續向上攻高。後續可觀察台積電等權值股能否延續漲勢，以及成交金額是否持續放大。