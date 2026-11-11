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外送專法成本增加！兩大平台陸續調漲費用

▲foodpanda宣布分兩波調漲平台費，11月15日起一般用戶每筆訂單平均增加4至6元，12月1日起pandapro會員也將跟進調整，每單平均增加2至4元。（圖／AI生成示意圖）

專法剛上路收入增加3成

月薪看似沒少賺！時薪400元降至340元

從一單100元降到45元！騎士仍肯定專法保障

▲外送專法上路後，Uber Eats、foodpanda陸續調漲服務費及平台費。擁有5年以上經驗的騎士曾先生透露，過去每小時可賺400元，如今降至約340元，為了維持原本收入，反而需要增加工作時間。（圖／NOWnews攝影中心）

foodpanda昨（10）日宣布預計11月15日調高平台費4~6元，Uber Eats也已經在8月先調高服務費，變貴的原因全指向7月上路的《外送員權益保障及外送平臺管理法》，兩大外送平台先後表示營運成本增加，因此店家、消費者都得多掏錢。但外送專法上路後，外送員真的有賺比較多嗎？擁有5年以上外送經驗的騎士曾先生接受《NOWNEWS今日新聞》訪問透露，專法剛上路時，收入確實增加2至3成，但隨著平台取消各種獎金、減少疊單，原本每小時可賺400元，如今卻降至約340元，想賺到以前的薪水，反而要花更多時間工作。外送專法上路近4個月，Uber Eats指出，每趟外送成本增加約40%，foodpanda則公布整體營運成本增加約32%，兩大平台先後將部分新增成本反映在店家及消費者的收費上。Uber Eats早在7月21日便調高商家服務費，美食外送商家增加2.5個百分點，生鮮雜貨商家增加3個百分點，8月14日起再調整消費者服務費，每筆訂單平均增加4至6元。foodpanda也宣布分兩階段調漲平台費，11月15日起一般用戶每單平均增加4至6元，12月1日起pandapro會員平均增加2至4元。商家端則已提出新的合作費率方案，目前仍在協商，預計明年初實施。外送平台陸續調漲費用，從店家到消費者都受到影響，但專法主要保障的外送員，收入是否真的跟著增加？曾先生從事外送工作超過5年，他表示，專法上路之前，每週工作5天，每天工時約10~12小時，收入約1萬7000元至1萬8000元。今年7月21日專法上路後，外送員收入一度明顯增加，曾先生回憶，整體收入增加約2至3成。不過，這段收入成長期只維持不到一個月，曾先生指出，8月中旬開始，平台陸續取消趟次獎金及餐期加碼，原本增加的收入也逐漸縮水。「專法前一小時400元，但是現在掉到340元。」曾先生表示，過去一週可能只需要工作4天至4.5天多，就能達到預期收入，但現在可能需要工作5天，甚至5天半，才能賺到以前的錢。除了獎金取消，平台派單方式改變也是影響收入的關鍵。曾先生解釋，過去經常可以接到「疊單」，一次配送兩張訂單，兩張訂單分別計算配送時間及報酬，但現在疊單機會明顯減少。他以自己最近的工作情況為例，每天跑12小時，可能只有3小時有疊單，其餘時間幾乎都在配送單張訂單，外送員無法像過去一樣，在相同時間內完成更多訂單。雖然收入和派單制度出現變化，但曾先生並不認為外送專法完全沒有好處，反而認為最低報酬保障，是外送員多年來最需要的制度。他回憶，剛開始跑外送時，一張訂單可以拿到100元，後來逐漸降到80元、60元，甚至只剩45元，部分訂單報酬更低。「我們一直不斷被砍，然後就覺得好像沒有一個保障，就是平台說了算。」曾先生表示，過去平台持續調降外送報酬，騎士幾乎沒有議價能力，如今專法有了最低報酬規範，至少能防止平台繼續無限制壓低價格。