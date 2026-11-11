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2007年曾任領袖代表 施振榮熟悉科技產業與國際經貿

2026年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將於18、19日在中國深圳登場，而根據媒體報導，總統賴清德將指派宏碁集團創辦人施振榮出任我方今年APEC領袖代表，總統府預計今（11）日下午正式對外公布。施振榮並非首次肩負此任，2007年澳洲雪梨APEC峰會時，就曾代表台灣出席。今年APEC由中國主辦，由於兩岸關係及相關參會安排受到高度關注，外界一度點名施振榮、台積電董事長魏哲家及前行政院長林全等人代表赴會，其中以施振榮呼聲最高。而過去2年APEC皆由總統府資政林信義代表，但他今年以健康因素婉拒。根據報導，府方考量台灣在AI伺服器、半導體及科技產業供應鏈的重要地位，希望由具產業代表性、熟悉國際經貿事務的人士與會，也藉此降低政治敏感性；施振榮長年經營科技產業，又曾擔任APEC領袖代表，因此成為此次人選。施振榮於2007年在澳洲雪梨舉行的APEC峰會中擔任我方領袖代表，對多邊國際場合及APEC運作並不陌生。當年他是在時任總統陳水扁邀請下出席，此次若正式獲指派，將是相隔19年再次代表台灣參與APEC領袖會議。另外，他也於2000年至2005年間受邀擔任總統府國策顧問。外交部近日面對媒體詢問人選時始終未代為證實，僅表示依照慣例由總統府統一對外公布。而這次中國主辦，外界擔憂台灣與會將被矮化，外交部政務次長陳明祺強調，台灣是APEC正式會員，相關參與權利應受到尊重，中國身為主辦方也應遵守先前承諾、既有慣例及相關規則。