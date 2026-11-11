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藍營避談貪污主謀？綠營轟「做賊喊捉賊」檢討被害人

立法院國民黨團今（11）日召開記者會，指控民進黨台中市長候選人何欣純的建築師丈夫謝俊雄，10年前涉及彰化縣伸港鄉納骨堂設計監造標案行賄案，質疑未來若當選恐出現親屬干政、形成「地下市長」的嚴重風險。對此，何欣純陣營嗤之以鼻，攤開定讞判決重砲回擊，反嗆藍營「為何不敢提索賄者是國民黨鄉長，反而檢討被索賄的被害人？」並點名對手江啟臣出面說清楚，「這般抹黑潑髒水的手法，到底是不是你授意的？」針對國民黨團上午的大動作指控，何欣純競選團隊由台中市議會民進黨團總召周永鴻、競總發言人林俊裕及律師王翼升共同出面嚴正反駁。周永鴻痛批，都已經邁入21世紀，國民黨難道還是不抹黑、不造謠就不會選舉？他質疑，是否江啟臣選情如此危急，必須由立院黨團躲在言論免責權傘下潑髒水，「這難道是江啟臣以及台中市民期待的選風嗎？」律師王翼升進一步指出，該起案件發生於10年前，藍營刻意炒作何欣純丈夫交付28萬元現金，但司法真相早已查明定讞。伸港鄉納骨塔工程弊案的犯罪主謀，正是國民黨籍前伸港鄉長曾煥彰，其藉端勒索工程回扣高達828萬餘元，早於2022年遭法院重判定讞並沒收不法所得。王翼升強調，何欣純從政一路坦蕩自持、絕對經得起檢驗，該案全案判決書均已公開在網路上供全民調閱，判決清楚載明何欣純本人與弊案毫無關聯。周永鴻再度開砲，國民黨整場記者會避重就輕，從頭到尾不敢對外坦承「藉端藉勢索賄的就是國民黨籍鄉長」，反而本末倒置去檢討被索賄的被害人，根本是「做賊喊捉賊」的荒謬鬧劇；他更質疑，江啟臣對國民黨團發動這種抹黑烏賊戰，難道完全被蒙在鼓裡、還是默許配合？競總發言人林俊裕則指出，隨著台中市長選情日益緊繃，江啟臣陣營為了挽救膠著情勢，不斷對何欣純發動排山倒海的抹黑造謠，面對綠營針對市政議題的各項質疑卻始終避不作答。他強調，大台中市民期待的是一場闡述城市願景、正向溫暖的良性競爭，對手若只想靠造謠抹黑搶救選情，台中市民絕對不會買單。何欣純團隊最後重申，團隊將持續堅持正向選舉的初衷，由何欣純親自走遍大台中每個角落向鄉親報告未來施政願景，同時嚴正呼籲江啟臣陣營懸崖勒馬，切莫再以負面攻擊敗壞這場城市大選的選風。