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設備工程師最難招募 33%企業認為求職者薪資期待高於公司預算

隨著AI應用快速發展，全球半導體產業持續擴大投資，相關供應鏈的人才需求也日益增加。對於科技人才短缺的斷層，1111人力銀行提到，57%企業仍持續在招募人才，超過6成企業招募科技人才遭遇困難；其中又以「設備工程師」最難找。1111人力銀行針對科技產業廠商進行「科技產業人才缺口與招募挑戰調查」，結果發現，57%企業目前持續招募科技人才，另有3.1%預計未來3個月招募、2.3%預計未來6至12個月招募，顯示人才需求仍在延續。另有48.6%企業表示部分職缺招募不易，12.7%更面臨多數職缺難以補足的困境，合計超過6成企業招募科技人才遭遇困難。找到一位合適的人才平均需花2.47個月。1111人力銀行執行董事陳曉蓁表示，22.1%企業認為與去年相比明顯增加，28.4%表示略為增加，合計超過5成企業感受到招募難度升高。至於最難招募的職務，以設備工程師20.7%居首，其次為軟體工程師16.6%、硬體工程師11.3%及產線作業員10.8%，AI工程師也有7.2%，顯示企業缺才不只集中在研發端，設備、製造及新興科技人才同樣吃緊。調查也揭露企業招募困境，33.3%認為求職者薪資期待高於公司預算，24.2%指出專業領域人才供給不足，21.3%認為少子化造成就業人口減少，另有20.6%面臨專業技能與職務需求不符的問題。最常遇到的招募落差前3名則為「有履歷但符合條件者少」、「履歷數量不足」及求職者面試表現不符預期，顯示企業面臨的不只是履歷量不足，更是人才適配問題。為吸引人才，人力銀行指出，近5成企業願意適度提高薪資，部分企業則是願意針對稀缺或關鍵人才提高待遇；除了調整薪資外，不少企業還會透過：放寬學歷、年資或經歷條件，或是提升員工福利、增加內部培訓等方式，來因應人才缺口。陳曉蓁說，科技人才培育不能只靠企業自行招募，也不能等到畢業季才開始媒合，建議政府、學校與企業應共同建立更緊密的合作機制。東吳大學主任秘書黃鼎軒表示，因應產業與人才需求，讓人文、外語、法律、商管等不同領域學生，都能從自身專業出發，結合AI、XR與數位科技，發展跨域應用能力。群聯電子台北研發處處長詹立翔認為，面對國際人才競爭，政府應透過限制型股票（RSU）、人才獎勵抵稅及專案措施等協助企業留才，企業則應善用台灣半導體優勢，打造完善的AI學習與應用環境。