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九合一選戰倒數，台北市長蔣萬安妻子石舫亘近日「代夫出征」掃街拜票，而她回家後還會幫丈夫準備宵夜，蔣萬安也因此遭外界批評是「巨嬰」。對此，民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪也加入戰局，提及先生曾在法庭上哽咽透露「我們家沒有傭人」，結果遭到外界嘲諷，並反問女性能獨立自主、也能做家事、煮宵夜，「恩愛夫妻的日常，這到底有什麼不好？」陳佩琪指出，蔣萬安被青鳥網軍罵慘了，說這殺豬男人啊，要吃不會自己動手嗎？或直接叫外送就好，說老婆這麼辛苦幫掃街，還要幫他煮宵夜？她則認為，女性獨立自主，有相夫教子的能力，會做家事，能煮宵夜，也不是被逼的，就恩愛夫妻的日常，這到底有什麼不好？也是奇怪，這到底有什麼問題？青鳥是在攻擊什麼？陳佩琪回憶起有次柯文哲說：「晚上十點回到家、看到佩琪跪在地上擦地板⋯」還說「我家沒傭人⋯」，從此這句話成了先生被嘲笑的笑柄，而她也成了青鳥網軍口中的第三壺鈴「跪婦」，直到現在還動不動就用這些嘲笑他們夫妻。她質疑，不知現代婦女回到家到底可以做什麼？自己跪著擦地也沒人逼，就是做家事的習慣，不小心被回家的先生撞見，沒想到從此變成知名度最高的「跪婦」。「吹牛一下，我有賺錢養家的能力，且很多時間賺的比先生多，也算是獨立自主的新女性了。」陳佩琪強調，但新女性歸新女性，自己就喜歡煮飯做家事啊，也自豪就是有三頭六臂的本領，且和老公感情好、願意煮飯做菜給他吃，請問這到底有什麼問題？蔣太太做宵夜給老公吃，到底是哪裡不對了？人生這麼短短幾年，做些對別人有益的事，讓人覺得溫暖，她也做的很快樂啊！