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民眾黨新北市議員陳世軒日前爆料，國軍《莒光園地》竟出現民進黨台北市長候選人沈伯洋的影片，質疑行政不中立。國防部長顧立雄則表示，沈伯洋早在2024年4月就受邀上節目，與今年選舉相隔甚遠，至於軍中是否重播，他則表示「沒有聽說」。但稍早政戰局長史順文證實，沈伯洋112年錄製的認知作戰課程，是國防通識教育的多元輔助教材，在教召課程中有關認知作戰就有沈伯洋。國防部昨發出聲明，稱，國防部莒光園地電視教學節目曾於「民國113年4月份第3週」，播出沈伯洋委員參與錄製之「抖音、TikTok如何影響國家安全」節目，目的在提升官兵媒體識讀能力，強化對中共資訊滲透、威脅的警覺，與今年九合一選舉完全無涉。籲請國人勿受未經查證之不實言論影響，傷害國軍形象、無益國防安全。不過藍委羅廷瑋今質問，除了113年4月份外，後面還有沒有持續播放？史順文在連環追問下鬆口，「在有關國防通識教育的多元輔助教材提供部隊運用」，此時立院外交國防委員會召委徐巧芯也詢問「今年4月137旅有沒有播？」，史順文則說「它應該是使用國防通識教育，112年7月錄製的節目」，徐巧芯則說「所以有啊」。史順文解釋，新兵訓練教育有10幾個小時的國防通識教育，其中一個部分講認知作戰，就是112年7月錄製的節目，教召的部分也是一樣，在課程中有關認知作戰有沈伯洋。徐巧芯再問最近台南空軍教召是不是也有播？史順文則解釋「國防通識教育，因為一直都在使用，課程就是有這一段」。羅廷瑋說，認知作戰相關教育，所有新兵在學習過程中都有露出，他支持對於整個媒體識讀、國軍滲透、中共相關認知作戰都支持相關教育，但沈伯洋113年2月1日就任立委，他是現任民進黨立委，不是只有學者身分，你們是單純延用112年的影片還是另外錄製？你的遴選標準是什麼？告訴所有民代可以參與，不要分政黨。國防部長顧立雄則打圓場，稱都是依照專業，今年6月第2周也有邀請藍委陳永康來莒光園地；羅廷瑋則說，播放這麼多年的沈伯洋怎麼沒讓別人知道？顧立雄說，「我們不是以黨派都是以專業」。羅廷瑋則要求提供這集是哪個單位選題，推薦講者誰核定的資料，顧立雄也答應，史順文則再度解釋，「我們並沒有把所有參與選舉的候選人在國軍的影片都篩檢出來，我們努力這麼久的軍隊國家化原則，這是國軍必須堅守的，如果說這些影片是後面為了選舉才拍攝，那我們有錯，但不是，是113年拍攝的情境。」徐巧芯則說，人家當時問你有沒有播類似影片，大可直接說有，羅廷瑋也質疑避重就輕，不用避嫌嗎？講陳永康，那他有選舉嗎？選舉有多少接觸影片不用避嫌？難道中華民國沒有其他替代影片可以在這樣選舉過程中先做錄製播放嗎？顧立雄則澄清，因為媒體報導是說莒光日課程，這是113年4月第3周錄製，剛剛委員問有沒有其他立委，也是回應說有邀請陳永康，都沒有任何跟選舉有關，你們現在提到通識教育的部分，是112年錄製，也不是為了選舉目的。羅廷瑋則嘆，官自兩個口，現在不斷告訴全體國人，應該要避嫌沒避嫌，要揭露沒揭露，非常遺憾，希望國軍形象、行政中立仰賴每一個國防部的長官能好好審視。沈應該要避嫌，因為在選舉，如果是藍白在選舉在莒光園地播出，一定被罵翻，不要兩套標準，讓人不齒。