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車輛落水以為沒救！他突想起柯南劇情

車輛被水淹沒該怎麼辦？把握三個時間點逃離

汽車落水墜河該如何逃生？日本一名男子近期在社群分享一段死裡逃生的經驗，掀起許多日本民眾議論，男子表示，他在遇到車禍後被撞進河，掉入車道旁的河中，情急之下，他想起了動畫《名偵探柯南》的一段水中逃生劇情，成功從車內脫困。這名事故車主在X上發文，掀起數千萬人觀看，他提到，自己當時行駛在路上，前方一輛停在右側路肩的車輛剛完成倒車。確認對方倒車後準備正常通過，未料，對方車輛卻突然向前切出駛入車道，直接撞上車主車輛。強烈的碰撞導致車主的車當場翻覆，直接掉入旁邊的河流中。車主描述，在車輛沉入水中的前20秒，他甚至準備做好了沒命的覺悟，但在水淹上來之際，他突然想起了《名偵探柯南》動畫中也有一段FBI探員落水的劇情，這一幕閃過腦海，讓他想起方法得以活著出來。對柯南的作者，他真的感激不盡。究竟他想到的是哪一段劇情？《名偵探柯南》第1078集，FBI搜查官卡邁爾（Andre Camel）被黑色組織追擊，右肩中槍、連人帶車墜入東京灣，受困水中的卡邁爾因外部水壓無法直接打開車門，感到相當慌張。就在此時，柯南與另一FBI探員赤井秀一告訴卡邁爾，先利用車頂附近的空氣空間呼吸，等待海水逐漸灌入車內且與車外水壓逐漸平衡時，再嘗試推開車門，卡邁爾最終成功脫困。新竹縣消防局今年曾公開宣導，遇到強降雨或豪雨特報時，積水往往來得又快又急，若行經地下道、低窪路段車輛不慎受困積水或遭大水滅頂，請保持冷靜並掌握「黃金逃生原則」。首先是，把握解鎖關鍵時刻，在電子系統尚未失靈前，第一時間請立刻解開安全帶、解鎖車門並降下車窗。；若無擊窗器，可拔下座椅頭枕，利用金屬支架鐵栓插入車窗縫隙用力撬碎玻璃逃生。。待車內水面升至胸口與車外水壓接近時，深吸一口氣，用力推開車門迅速游出逃生。