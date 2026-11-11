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始終敢於談政治 呂秋遠：如今這叫不分青紅皂白

批羅大佑執拗地停留在1990年

資深音樂人羅大佑昨痛批民進黨執政下台灣文化水準降低，更點名文化部長李遠「晚節不保」、質疑音樂評論人馬世芳為何變得「那麼綠」，引發輿論關注。對此，律師呂秋遠今（11）日回顧羅大佑過去的政治批判歌曲，認為他早年敢於挑戰威權與社會現象，如今卻「選擇性地批評政治」，形容他是「無奈的時空旅人」，直言「謝謝羅大佑曾經給我的回憶，只是，你還停留在1990年，執拗地不願離開。而現在是2026年，我得往前走了。」呂秋遠今發文指出，羅大佑早年創作〈童年〉、〈光陰的故事〉及〈戀曲1980〉，後來逐漸透過〈鹿港小鎮〉、〈亞細亞的孤兒〉、〈現象七十二變〉及〈未來的主人翁〉等作品批判政治與社會，「他仍然是少數敢於談政治的藝人」。不過，呂秋遠認為，隨著台灣民主化、總統直選及政黨輪替，「看起來，他越來越不懂台灣。」他指出，羅大佑過去批評國民黨，民進黨執政後則轉向批評民進黨，質疑「這是知識分子的批判精神嗎？誰當權我就罵誰。」接著直言，「哦，不，這叫做不分青紅皂白。」呂秋遠也批評，羅大佑明明知道馬世芳不是收錢辦事的音樂人、小野也不是權位可以買通的文化人，「但是他非得這樣講。不然他沒辦法說服自己『為什麼我的政治認同跟他們不一樣？』。」呂秋遠進一步認為，羅大佑的政治觀點受到過去本省、外省等族群標籤影響，「他骨子裡就是保守的人，他還停留在1980年的『美好時光』」，甚至形容「現在的音樂，他看不懂、現在的氛圍，他看不透。」呂秋遠表示，「或許，羅大佑從頭到尾都沒變，他本來就是一個保守與拒絕變動的人。」他認為，羅大佑早年的作品也是藉由批判現在、挽留過去，「1980年的保守，我們覺得很進步，但是2026年的保守，已經太保守。」呂秋遠更感嘆，「過去真的都過去了，而他只是個無奈的時空旅人，只好在唐湘龍的節目裡，咒罵無情拋棄他的那個年代。」他並以〈愛人同志〉歌詞向羅大佑喊話，「讓我向你說聲抱歉，愛人同志」，「謝謝羅大佑曾經給我的回憶，只是，你還停留在1990年，執拗地不願離開。而現在是2026年，我得往前走了。」