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▲ PAHAH × 蚵仔寮漁港(左) 作品《路 The road/Lalan》；tunni × 高雄燈塔(右)，作品《無心的輪廓》以紅色薄紗與黑色布料隨步伐擺動，勾勒出鮮明造型。（圖／青年局提供）

佛光山的莊嚴大佛、月世界的泥岩惡地、黃埔新村的新舊共融與果嶺公園的綠意環繞，全都化身新銳設計師的伸展台！「2026 KFA高雄時尚大賞」決賽倒數，高雄市政府青年局跳脫傳統室內棚拍思維，帶領8組決賽入圍品牌深入高雄特色景點，拍攝一系列視覺張力十足的品牌形象短影音，讓青年設計創意與城市人文地貌激盪出全新火花。局長林楷軒說，「高雄時尚大賞」今年突破過往單一走秀的展演形式，結合在地代表性地景與社群短影音行銷，邀請新銳設計師帶著原創作品走出攝影棚、走入市民熟悉的日常現場。青年局表示，8支品牌形象短片已於10日同步上架「高雄時尚大賞」官方Facebook粉絲專頁，並啟動「人氣作品票選活動」，邀請市民與各界透過鏡頭認識新銳品牌、重新感受高雄的城市魅力。林楷軒強調，時尚不僅是伸展台上的走秀，更是源自生活與土地的共鳴。「高雄時尚大賞」邁入第七屆，今年突破過往單一走秀的展演形式，結合在地代表性地景與社群短影音行銷，這不僅讓大眾透過生動影像看見青年設計師前衛的詮釋手法，也讓年輕創作者在高雄的土地紋理中汲取養分，將整座城市化為最具生命力的時尚舞台。這屆入圍的8組品牌形象短片，巧妙讓原創服裝與城市空間展開對話。自然地景部分，PREP ROOM選在田寮月世界取景，將洗沐後的儀容整理化為作品《浴備而戰》，在宛如荒涼月表的泥岩惡地中展現無畏挑戰的堅定心境；AISH則走進高雄果嶺自然公園，以開闊綠草坡襯托融合四個世代家族記憶的西裝與長紗裙作品《REUNION｜重逢》。走入歷史與生活聚落，JOUISSANCE 灸頌於黃埔新村老屋前取景，模特兒從門框探身，甜美色系服裝與斑駁紅磚相互掩映，勾勒出《27SS—甜膩煽情的禱告：花螳螂》的迷人意象；Idle by Choice前進佛光山拍攝《剝痕》，身著深色西裝的模特兒穿梭於成排廊柱與佛像前廣場，以開闊場景襯托俐落沉穩的服裝結構與設計哲思；E²Y²則直奔鹽埕第一公有零售市場，黑色工裝穿梭於熱鬧攤道之間，以《E²Y² Season II—BETWEEN》重新詮釋勞動價值與生活美學，展現平凡中的真實力量。海風與港灣亦化身創意舞台。PAHAH以蚵仔寮漁港為背景，作品《路 The road/Lalan》結合純羊毛與原民刺繡，黑色基底搭配鮮紅細節，在漁船與碼頭映襯下展現傳統工藝與現代剪裁的碰撞；tunni於旗津高雄燈塔前拍攝《無心的輪廓》，紅白薄紗隨海風在白牆前擺動，線條鮮明；iomyo則在紅毛港文化園區取景《PirAtE GaMe》，利用夜色中巨大貨櫃吊臂的鋼構線條，襯托融合軍裝元素的硬挺版型，釋放港區工業風的強烈視覺張力。