美聲天后周蕙今年5月首度攻上台北小巨蛋，今(11)日正式宣布2027年2月27日將首度唱進高雄巨蛋，門票於11月16日在寬宏售票開賣。先前她坦承罹患聲帶萎縮並接受治療，對於外界關心的聲帶狀況，周蕙透露前幾天才剛回診，目前大約每三個月定期追蹤一次，這次醫生對她的聲帶恢復狀況相當滿意，讓她非常開心；周蕙表示，台北場演出時聲帶其實還在復原階段，當時需要透過醫生協助，以類固醇維持演出狀態，心理壓力確實不小，經過一段時間休養與調整，現在的聲音已經比台北場時好上許多，希望能用更好的聲音回到高雄開唱。
首度登高雄巨蛋開唱 周蕙笑稱「衣錦還鄉」同學全來挺
周蕙「2027 好想好好愛周蕙 高雄巨蛋演唱會」將於明年2月27日登場，從幼稚園到高中畢業都在高雄度過的她，直言這座城市陪伴她走過人生重要的成長階段。第一次在自己成長的家鄉舉辦大型演唱會，周蕙難掩興奮，笑說心情就像「衣錦還鄉」，這次開唱從國小、國中到高中的同學，以及認識幾十年的老朋友，通通都要來現場支持她，想到要唱歌給熟悉的人聽，周蕙既期待又感動，也希望透過這場演出，和大家一起找回青春時光。
周蕙認聲帶萎縮 回診揭最新病況
周蕙今年台北小巨蛋演唱會獲得歌迷熱烈迴響，然而她也坦承罹患聲帶萎縮並接受治療。面對歌迷的關心，周蕙透露前幾天才剛回診，目前大約每三個月定期追蹤一次，這次醫生對她的聲帶恢復狀況相當滿意。她坦言台北場演出時聲帶其實還在復原階段，當時需要透過醫生協助，以類固醇維持演出狀態，心理壓力確實不小，難免擔心演出時會不會出現狀況，所幸最後順利完成。
聲帶復原中 周蕙升級內容「用最好聲音回鄉」
經過一段時間休養與調整，現在的聲音已經比台北場時好上許多，接下來也會乖乖聽從醫囑，預計在高雄演唱會前再次確認聲帶狀態，希望能用更好的聲音回到家鄉。而台北場結束後，周蕙也一直反覆回想演出內容，思考有哪些地方還能調整，或是當時有些想法沒能放進去，希望趁著高雄場把這些內容慢慢補齊，讓整場演出更加完整。門票將於11月16日下午兩點開賣，購票請洽寬宏售票、萊爾富及OK便利商店。
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周蕙「2027 好想好好愛周蕙 高雄巨蛋演唱會」將於明年2月27日登場，從幼稚園到高中畢業都在高雄度過的她，直言這座城市陪伴她走過人生重要的成長階段。第一次在自己成長的家鄉舉辦大型演唱會，周蕙難掩興奮，笑說心情就像「衣錦還鄉」，這次開唱從國小、國中到高中的同學，以及認識幾十年的老朋友，通通都要來現場支持她，想到要唱歌給熟悉的人聽，周蕙既期待又感動，也希望透過這場演出，和大家一起找回青春時光。
周蕙認聲帶萎縮 回診揭最新病況
周蕙今年台北小巨蛋演唱會獲得歌迷熱烈迴響，然而她也坦承罹患聲帶萎縮並接受治療。面對歌迷的關心，周蕙透露前幾天才剛回診，目前大約每三個月定期追蹤一次，這次醫生對她的聲帶恢復狀況相當滿意。她坦言台北場演出時聲帶其實還在復原階段，當時需要透過醫生協助，以類固醇維持演出狀態，心理壓力確實不小，難免擔心演出時會不會出現狀況，所幸最後順利完成。
聲帶復原中 周蕙升級內容「用最好聲音回鄉」
經過一段時間休養與調整，現在的聲音已經比台北場時好上許多，接下來也會乖乖聽從醫囑，預計在高雄演唱會前再次確認聲帶狀態，希望能用更好的聲音回到家鄉。而台北場結束後，周蕙也一直反覆回想演出內容，思考有哪些地方還能調整，或是當時有些想法沒能放進去，希望趁著高雄場把這些內容慢慢補齊，讓整場演出更加完整。門票將於11月16日下午兩點開賣，購票請洽寬宏售票、萊爾富及OK便利商店。