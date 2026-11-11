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▲彭于晏當年打歌時，還登上《娛樂百分百》表演，懷舊畫面被挖出。（圖／翻攝自娛樂百分百IG@gtve100）

▲彭于晏〈非愛不可〉MV找舒淇來當女主角，畫面相當養眼。（圖／翻攝自YouTube＠愛貝克思 avex taiwan）

▲彭于晏拍MV時，與好友阮經天當時的女友許瑋甯還上演吻戲，幾度尷尬笑場。（圖／翻攝自YouTube＠愛貝克思 avex taiwan）

44歲男星彭于晏拍過多部電影、電視劇，多以演員身分亮相，但其實他也曾經發過EP，是所謂的「一片歌手」！近日彭于晏在節目《娛樂百分百》打歌的唱跳片段被挖出來討論，大家才知道彭于晏發過一張專輯，而他當時除了推出快歌〈非愛不可〉外，還有另一首抒情主打歌〈轉角的夏天〉，MV各自請到舒淇、許瑋甯來拍攝，男女神同框，超級養眼。近日《娛樂百分百》IG貼出一段16年前，彭于晏上節目打歌的畫面，吸引11萬人次觀看。只見彭于晏當時身穿無袖上衣，秀出手臂肌肉，帶著舞者自信唱跳，跟他演戲時的表現完全不同，看起來相當熱情、有魅力，讓粉絲看呆。大家見狀也紛紛留言：「其實跳得還蠻好的欸」、「原來彭于晏還會唱歌喔」、「我現在才知道他發過專輯」。彭于晏當時在節目上表演的歌曲〈非愛不可〉，是與他EP同名的主打歌，這張EP在2010年4月發行，共收錄5首歌曲，是彭于晏唯一發過的實體專輯。唱片公司為了行銷，當時還拍了2種不同風格的封面，加上88頁的寫真書，讓專輯銷量相當亮眼，首週就賣了8368張，攻進五大金榜。而〈非愛不可〉MV更找來影壇女神舒淇拍攝，據說她為了力挺彭于晏，當時特地排開行程返台，而且分文未收。兩人在MV中有對視的場景，還一起下西洋棋，舒淇看到彭于晏跳舞更大讚他實力不錯。至於另一首抒情主打歌〈轉角的夏天〉，則是找來許瑋甯拍MV。兩人飾演一對相愛卻無法相守苦情戀人，還特地到菜市場取景，拍攝日常互動，更有哭戲與浪漫吻戲；但當時許瑋甯正跟彭于晏的好友阮經天交往中，因此拍攝時，兩人都有點尷尬，好幾次笑場，成為難忘回憶。另外，彭于晏除了《非愛不可》EP外，還唱過電視劇《戀香》的插曲〈不能拒絕〉，以及《海豚愛上貓》、《蜂蜜幸運草》的主題曲〈大海愛藍天〉、〈幸運草的祝福〉，可見他不僅會演戲，歌喉也非常不錯，是影歌雙棲的實力派藝人。