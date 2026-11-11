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▲「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」城市場景。（圖／KidZania 提供）

▲▲「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」城市場景。（圖／KidZania 提供）

▲「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」集結全球最受歡迎的消防員、警察、機師、醫師等職業體驗。（圖／KidZania 提供）

▲「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」，孩童將化身中醫師。（圖／KidZania 提供）

▲「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」集結全球最受歡迎的消防員、警察、機師、醫師等職業體驗。（圖／KidZania 提供）

全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」，宣布將在11月24日登場，提早於11月17日開放搶票，試營運期間兒童票1400元、成人票700元，每日門票數量有限，售完為止。並且目前公開的照片中，可以看到有經典職業消防隊、警察、西醫通通有，其中全球獨家亮點，有霹靂布袋戲操偶師，以及老字號中藥行中醫師。「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」將在11月24日起至12月6日試營運，期間將採取人流限額，僅開放事先線上購票的顧客入場，無提供現場售票服務。門票將於「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」官方網站及Trip.com兩大平台在11/17下午2點整準時開放購票，尚未公告的「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」官方網站網址將於11/17前於官方粉絲頁（facebook/IG）公布。購票平台：官方網站及Trip.com（官網建置中，11/17上線）開放購票時間：11月17日下午2點營業時間：試營運期間的營業時間平日為9:00-17:00、週末為10:00-18:00票價：孩童票（3-17歲）每張1400元、成人票（18歲以上）每張700元，每日門票數量有限，售完為止地址：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 5樓（台北市南港區經貿二路131號「KidZania 奇薩尼亞」在全球共有34座，攜手國內外40個各行各業的知名領導品牌，提供近50種涵蓋食衣住行育樂職業體驗。幫助孩子培養自信心與迎接挑戰的勇氣。「長大後想做什麼？」這是多數人童年都曾被問過的問題，當大人習慣用這個問題想像孩子的未來，「KidZania 奇薩尼亞」鼓勵讓孩子藉由體驗找答案。孩童可以在「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」穿上真實職業制服，體驗進入手術室擔任國泰健康園區外科醫師、在中華電信體驗電信工程師，或是成為中國信託銀行行員負責開戶與存款業務，透過高度擬真的環境設計與角色扮演，帶領孩童探索工作樂趣，培養獨立思考與責任感。「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」不僅集結全球最受歡迎的消防員、警察、機師、醫師等職業體驗，