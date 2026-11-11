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基金基準300億元 金額朝多元取得

總統賴清德去年5月20日就職一週年宣示，成立主權基金，作為台灣政府掌握、專責對外投資的國家級平台。然而，經過1年多時間，主權基金「只聞樓梯響」，國發會主委葉俊顯今（11）日在立法院預告，相關草案應會在年底前公布，並且希望可以在明年上半年送至立法院審查。賴清德2025年5月20日就職1週年談話中，正式宣示台灣將成立主權基金，打造「國家級的投資平台」，強調此舉為因應國際經濟戰略變化，將「由政府主導、協同民間企業的力量，佈局全球，連結AI時代的主要目標市場」。賴總統強調未來此基金將通過立法，由政府掌握、專責對外投資。民進黨立委李坤城今日詢問相關進度，葉俊顯說目前國發會、財政部、央行及金管會等部會都還在內部研議，已經進入到草案擬定部分，提到國際上100多個主權基金來看，像是新加坡淡馬錫控股（Temasek Holdings）、新加坡政府投資公司（GIC Private Limited）之外，多數都是有設立專法，台灣也會朝向專法處理。他評估，今年底應該會有草案，並且會盡快送往立法院，認為草案完整會在合適時機送到立院，可以努力在明年上半年送往立院審查。對於主權基金必要性，葉俊顯說，還是有相當需要，預算來源相當多元，包括央行、財政部發行特別公債、主權基金公司發行公司債，政府四大基金及民間資金等都有管道，相關資本額規模將落在新台幣300 億為基準。葉俊顯補充，主權基金將會注重在海外投資，因為國內投資就可以透過國發基金支應，並且投資標的會採取策略型，並非完全注重財務型，包括投資通路、關鍵原料、關鍵性技術等。李坤城也提醒，央行有說不反對動用到外匯，但必須採取有償撥用，譬如由政府發行專案公債，再由央行有償購買。有關主權基金籌資，葉俊顯回應，外匯有償撥用、國發基金購買公司債、公股金融機構投資、民間資金等；目前並未規畫政府財政歲計賸餘。