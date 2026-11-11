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▲詩亞外型亮眼，近來轉戰紅果短劇表現不俗。（圖／翻攝自IG@siya0103）

▲詩亞不時會在社群平台分享生活，深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自IG@siya0103）

從經典綜藝《我愛黑澀會》出道、藝名「糖果」的女星詩亞（舊藝名斯亞），近年積極跨界發展，除了轉戰美業考取紋繡師資格，近期更宣布跨足中國影視圈，正式進軍當紅的「紅果短劇」市場！近日她公開了個人首部古裝短劇的唯美劇照，俏麗古典的扮相曝光後，立刻引來大批網友朝聖圍觀，紛紛直呼：「這造型太適合她了！」自選秀節目發跡的詩亞，當年以精湛舞技與甜美外型累積大批死忠粉絲。儘管前幾年逐漸淡出傳統綜藝螢光幕、甚至跨行成為專業紋繡師，但她始終沒有放棄演藝夢想。今年7月，詩亞無預警在社群平台宣布已開始接拍大陸短劇，正式切入近年蓬勃發展的微短劇風口。詩亞在首部時裝短劇《烈焰少女的逆叛劇本》中飾演角色「韓嬌寶」，大膽挑戰帶點戀愛腦又愛耍心機的嬌氣角色，隨後更陸續累積了《明月高懸不再照她》、《八樓辣媳俏當家》等多元題材作品，展現多變的演技潛力。時隔4個月，詩亞再度帶來事業新動態，宣布個人首部古裝短劇《讀心嫡女撿了個吃瓜夫君》正式上線開播，她同時在社群曝光最新的古裝造型，畫面中她身穿一襲粉色交領漢服，頭頂梳著兩條俏皮靈動的小辮子，搭配精緻立體的五官，將古典溫婉與少女可愛完美揉合，瞬間散發滿滿仙氣。古裝美照公開後，迅速在網路上吸引數千名網友按讚朝聖，不少看著她長大的粉絲驚豔留言：「古裝造型超適合妳！」、「根本是真人洋娃娃」、「古典扮相太漂亮了」、「完全認不出來，氣質完全變了」。看見粉絲們的熱烈迴響，詩亞也開心地向大家喊話，期盼一路支持她的觀眾能多多捧場新戲，未來她也將持續在短劇領域深耕，挑戰更多不同面貌的角色。（本新聞由AI協作整合資訊製作）