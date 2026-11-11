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▲黃仁勳小三真實年齡曝光？黃樂中學照流出「49歲非42歲」（圖／截自微博）

▲中學照流出 推算1977年出生（圖／截自微博）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，外遇對象、疑似中國情報資產的黃樂（Alice Huang）持續遭中外網友起底。中國微博近日流出疑似黃樂的中學舊照與班級資料，推算她1977年出生、現年約49歲，而不是先前陸媒《財新》說的42歲，兩者相差約7歲。一名自稱黃樂前同事的女子也爆料，黃樂是湖南人，家裡有一位姊姊。美媒報導中與晶片交易有關的黃樂姊妹，正是這位姊姊。據香港《星島日報》、東網報導，網路上流傳一份疑似黃樂的中學班級資料，顯示她1993年升上湖南湘潭一所中學。以此推算，她應該是1977年出生，現年約48至49歲。微博上也流出多張疑似黃樂年輕時的照片，但拍攝時間、地點都沒有獲得證實。這和陸媒《財新》9日引述知情人士的說法有明顯落差。《財新》指黃樂「現年約42歲」，約20年前在香港浸會大學傳理學院攻讀媒體管理碩士。兩種說法相差約7歲，目前都沒有官方資料可以證實。一名自稱曾在湖南電視台與黃樂共事的女子爆料，黃樂是湖南人，1977年出生，家裡有一位姊姊。兩人當年在電視台工作時，經常一起吃飯、一起玩。另外，擁有228萬粉絲的前央視記者白潔先前也在微博表示，黃樂曾和她在同一間辦公室工作，「當年就看出她不簡單」。不過這則貼文後來已無法查看。法新社則表示，無法獨立核實網路履歷中提到的湖南衛視和央視經歷；湖南衛視一名主管也曾對《紐約郵報》說「從沒聽過這個人」。這位姊姊的身分也引起關注。美國科技媒體《The Information》10日報導，黃樂疑似協助至少75億美元（約新台幣2400億元）的輝達晶片流向中國企業。報導點名的中國雲端業者「上海世紀利通」2023年6月成立，4個月後就拿到輝達「優先雲端合作夥伴」資格，創始股東是黃樂的姊姊黃瑜（Huang Yu，音譯）間接控制的公司，這家公司已在2024年退出。由於英文報導只寫「sister」，部分中文媒體譯成「妹妹」。但根據《中時新聞網》的報導和前同事的爆料，黃瑜應該是黃樂的除了舊照，黃樂的朋友圈內容也被網友一一翻出。東網報導，她前年曾分享和黃仁勳在美國、香港、台北的合照，配文提到「沉甸甸的GB200」，GB200正是輝達的旗艦AI伺服器。她在2024年的貼文多半和AI、科技產業有關，包括祝賀某晶片公司完成融資。不過，網友發現她今年在朋友圈發布的照片多半是歐洲各地旅遊，卻完全沒有黃仁勳的身影。台灣媒體2025年5月曾在台北一場餐敘中拍到兩人親暱交談，那也是兩人關係最受關注的公開畫面之一。在網友爆料之外，主流外媒也透過文件追查黃樂的背景。路透社查閱超過30份公開財務紀錄與企業文件，發現黃樂2016至2017年間在上海一家投資公司擔任副總經理、執行董事等職務，2023年成為新加坡雲端運算公司Megaspeed的控股股東。根據《財新》與網路流傳的資料，黃樂的經歷大致如下：🔹媒體時期：自稱曾任湖南衛視、央視記者🔹求學：香港浸會大學傳理學院媒體管理碩士🔹金融時期：滙豐銀行香港私人銀行部、中信證券證券金融業務線🔹2015年起：轉入私募基金領域，網友另爆料她曾涉足A股「借殼上市」相關業務🔹2023年：加入新加坡Megaspeed並成為控股股東黃樂目前下落不明，路透社也無法確認她的行蹤。她的微信和電子郵件帳號都已刪除。中國外交部發言人郭嘉昆10日被問到黃樂是否為中國公民、人在何處時，沒有正面回答，只重申所謂「中國間諜」的說法「純屬捕風捉影、污蔑抹黑」。