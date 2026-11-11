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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）明（12）日將正式點燃戰火，中華隊於晚間6點交手地主日本隊，力拚賽史對戰首勝。中華隊昨（10）日出發東京，今（11）日正式投入官方練球，雙方先發投手至今都未公布，日媒推敲中日龍左投金丸夢斗將對中華隊先發，昨日金丸也在投手丘練投46球，中華隊方面，可能由林子崴或徐翔聖掛帥。值得一提的是，中華隊是本屆參賽4隊中，唯一沒有年初WBC經典賽成員的球隊。第三屆亞冠賽明日開打，中華隊首戰交手地主日本隊，昨日舉辦送機儀式，兩位前任經典賽總教練林岳平、曾豪駒都到場支持。亞冠賽中華隊主帥高志綱向選手喊話，不是用學習的心態去準備比賽，期待用百分之百勝負的心態來面對賽事。中華隊昨日抵達東京後，先簡單進行90分鐘訓練，今日則是進入官方安排的正式練球，明日首戰將碰上地主日本隊。明日「台日大戰」雙方先發投手保密到家，不過日媒推測，中日龍左投金丸夢斗扛開幕戰機率最高，他在11月7日的熱身賽中，面對千葉羅德海洋隊先發2局無失分、飆出4次三振，調整狀況相當不錯。據《日刊體育》報導，金丸昨日並未進行室內牛棚，而是直接站上東京巨蛋投手丘練投，搭配速球與變化球共投了 46 球。談到這項罕見練習的用意，金丸說明，「這是為了盡可能貼近正式比賽的感覺。」他也展現企圖心，「身體狀態本身非常好，剩下的就是控球細節；正式比賽時現場的歡呼聲肯定非常震撼，希望能在高張力的緊張氛圍中，徹底投出屬於自己的投球節奏。」中華隊方面，樂天桃猿左投林子崴、養樂多燕子徐翔聖是首戰潛在人選，兩人在11月7日對味全龍的熱身賽接連登板。林子崴先發3局無失分，徐翔聖中繼1.2局失1分，高志綱當時指出，林子崴狀況比預期的還要好，徐翔聖狀態則是中規中矩。值得一提的是，本屆日本、韓國、澳洲陣中皆有年初第六屆WBC經典賽國手，日本隊2人為投手髙橋宏斗、金丸夢斗，皆來自中日龍；韓國隊4人分別是內野手金周元、金倒永，外野手安賢民、文賢彬；澳洲隊則是多達6人，投手Ky Hampton、Kieren Hall、Cooper Morgan，捕手Alex Hall，外野手Max Durrington、Chris Burke；中華隊是參賽4隊中，唯一無今年經典賽成員的球隊。