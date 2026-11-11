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UNIQLO超保暖1490元外套爆紅！機車族連搶3件：防風超輕、不輸羽絨

最近入手UNIQLO「防風刷毛雙面連帽外套」，並實測穿上這件外套在18度的天氣下騎車，沒想到防風效果極佳

▲UNIQLO「防風刷毛雙面連帽外套」近期在網路上爆紅，甚至民眾在18度低溫下騎機車，發現防風效果出乎意料地好。（圖／台灣UNIQLO官網）

▲防風刷毛雙面連帽外套不只防風成果出色，就連保暖程度也被許多機車族大推。（圖／Uniqlo Taiwan臉書）

UNIQLO「防風刷毛雙面連帽外套」雙面穿又防風！單件1490元：尺寸、顏色一次看

▲UNIQLO「防風刷毛雙面連帽外套」貨號為487603，單件要價1490元，目前只有提供女裝版型，並販售淺灰色、黑色、粉紅色、深棕色和深藍色5種色系，尺寸部分則提供XS至3XL尺寸。（圖／台灣UNIQLO官網）

防風刷毛雙面連帽外套評價曝光！UNIQLO官網狂飆4.9星、機車族點出2缺點

日本服飾品牌UNIQLO深受台灣人喜愛，並曾推出多款專為台灣在地設計的保暖外套與發熱單品，成為不少人冬季穿搭首選。，成為台灣冬天最新爆紅保暖外套。一名女網友近日在Threads發文分享，表示，讓她忍不住驚嘆「騎車穿完全沒問題」。她坦言，過往冬天都會穿羽絨外套騎車，一開始擔憂這件外套不太防風，沒想到實測成果不錯，貼文曝光後，隨即吸引一票機車族留言推薦，、「我之前還不相信，穿了真的防風」、「這件真的很強，去年就靠這件過冬」、「大推，整件不會太厚可以搭在大衣裡增加保暖，又輕又稍微防潑水」。UNIQLO「防風刷毛雙面連帽外套」是近年秋冬備受機車族與通勤族推崇的超人氣單品，其布料內層夾入防風薄膜，並於下襬附有調節抽繩與扣具，可防止騎車或起風時冷風從下襬灌入，同時能保留刷毛材質柔軟觸感，有效阻擋冷風。值得一提的是，這件外套最大量點在於雙面穿搭設計，一面為光滑防風與防潑水材質，可防小雨程度，另一面則為保暖親膚的刷毛面，則不具備防潑水效果，但民眾可隨風格自由切換，讓一件外套解鎖多種造型。根據UNIQLO官網資料，UNIQLO「防風刷毛雙面連帽外套」在網路上擁有眾多正面評價，許多機車通勤族稱讚其為秋冬高CP值的「神級外套」，、「顏色很多都很好看，挑了耐髒的黑色，冬天快點來吧」。不過也有一票人持不同看法，認為另外，早期剛推出時價格不到1000元，後來則慢慢改版漲價至現在1490元，如在意價差者，建議可以等到UNIQLO打折降價再購入。