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▲「 香甜可可歐蕾」嚴選榮獲國際金牌的屏東可可粉，融合歐洲進口優質可可粉與濃郁牛奶，交織出帶有鮮明熱帶果香、口感絲滑且層次豐富的頂級風味。（圖／萬家福提供）

台灣飲品市場年產值已突破千億大關，隨著消費者品味升級與健康意識抬頭，市場正迎來一波「精緻化」與「強調風土溯源」的風味新浪潮。為持續提供高品質且具獨特風味的飲品體驗，萬家福攜手屏東縣政府與臺灣可可及巧克力產業協會，重磅推出冬季新品「 香甜可可歐蕾」。嚴選榮獲國際金牌的屏東可可粉，融合歐洲進口優質可可粉與濃郁牛奶，交織出帶有鮮明熱帶果香、口感絲滑且層次豐富的頂級風味。屏東縣政府長期深耕輔導在地農民轉作可可，憑藉北緯 22 度的優越地理位置與農業科技，賦予了屏東可可明亮的熱帶水果酸值與細緻風味。屏東更是全球少數能獨立完成從種植、發酵、烘焙到加工「Tree to Bar」完整供應鏈的頂級產區，近年更接連在 ICA 世界巧克力大賽、CoEx 世界賽及 AVPA 巧克力競賽中勇奪多項金牌，品質享譽國際。萬家福指出，此次 INLOVE CAFÉ「香甜可可歐蕾」所採用的屏東可可粉，正是榮獲 ICA 世界巧克力大賽可可粉類別金牌的頂級原料，在風味純淨度、香氣層次感與整體平衡度上皆達到國際極致標準。為慶祝新品上市，萬家福10日於屏東店舉辦發表記者會。屏東縣副縣長鄞鳳蘭於致詞時表示：「屏東可可屢獲國際大賽肯認，這次非常高興能與知名通路萬家福合作，將高品質的國產金牌可可直接推廣給廣大消費者，讓大家隨時都能品嚐到在地農耕的驕傲。」萬家福公共事務部部長陳依芳則強調：「可可飲品一直是市場上接受度極高的品項。本次首度推出『香甜可可歐蕾』即重磅注入屏東在地可可，果香風味鮮明且質感濃郁。未來萬家福將持續深耕在地採購，期待將更多台灣在地好物分享給更多大眾。」11月11日起INLOVE CAFÉ「香甜可可歐蕾」於全台萬家福及樂家康近 300 間門市正式上市，11月11日至11月30日歡慶新品上市享嚐鮮價。