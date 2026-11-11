LINE聊天紀錄超過6個月就會消失？近日有民眾在Threads發文，表示收到LINE系統通知，提醒超過6個月的聊天紀錄將無法顯示，若想查看過去訊息，必須付費訂閱「聊天進階方案」，而且最長只能查看5年。消息曝光後引發網友不滿，但該限制僅針對「LINE官方帳號」，一般個人LINE用戶不受影響。此外，LINE在今年8月就曾發文解釋，超過6個月的聊天紀錄其實沒有立即被刪除，而是暫時隱藏，只要升級付費方案，就能重新查看歷史對話。
LINE聊天紀錄只能看6個月？網友怒批付費才能看5年
一名網友在Threads發文，表示自己申請LINE官方帳號，主要用來與客戶聯繫，近日卻收到系統提醒，指出聊天紀錄超過6個月後將不再顯示，若想查看更早以前的訊息，必須購買「聊天進階方案」，才能延長至5年。
由於平時透過LINE與客戶討論工作、訂單及其他重要資訊，讓原PO擔心過去的對話紀錄無法找回，忍不住質疑LINE的收費方式。貼文曝光後引發熱議，不少網友驚訝「買了只能看5年？」，也有人擔心一般LINE聊天紀錄未來是否也會受到限制。
LINE官方解答！超過6個月聊天紀錄沒有立即刪除
針對聊天紀錄消失的疑慮，LINE其實於今年8月就在LINE for Business官方網站發布「超過6個月 對話紀錄找得回來嗎？」公告，一次解答用戶最關心的3個問題。
首先，超過6個月的聊天紀錄還能找回嗎？LINE官方明確表示「紀錄找得回來！」只要升級聊天進階方案，原本因超過6個月而隱藏的歷史訊息，就能重新恢復顯示，最長可查看5年內的聊天紀錄，但最早只能追溯至2024年1月1日。
如果停止付費，原本的聊天紀錄會不會被刪除？LINE指出，取消訂閱後，系統不會主動刪除過去的資料，超過6個月的對話只是重新變成隱藏狀態，未來再次付費訂閱，仍可在系統支援的保存期限內重新查看。付費找回的舊聊天紀錄能否下載備份？LINE也給出肯定答案，表示升級方案後，可將歷史對話匯出，儲存至個人電腦。
每月多付100元解鎖聊天記錄
根據LINE官方公布的收費標準，聊天進階方案每月100元，訂閱後可將聊天紀錄查看期限從6個月延長至最長5年，不過，LINE也規定，即使付費，最早仍只能追溯至2024年1月1日，且月費不按實際使用天數計算，即使月底才訂閱，仍須支付整個月費用。
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一名網友在Threads發文，表示自己申請LINE官方帳號，主要用來與客戶聯繫，近日卻收到系統提醒，指出聊天紀錄超過6個月後將不再顯示，若想查看更早以前的訊息，必須購買「聊天進階方案」，才能延長至5年。
由於平時透過LINE與客戶討論工作、訂單及其他重要資訊，讓原PO擔心過去的對話紀錄無法找回，忍不住質疑LINE的收費方式。貼文曝光後引發熱議，不少網友驚訝「買了只能看5年？」，也有人擔心一般LINE聊天紀錄未來是否也會受到限制。
針對聊天紀錄消失的疑慮，LINE其實於今年8月就在LINE for Business官方網站發布「超過6個月 對話紀錄找得回來嗎？」公告，一次解答用戶最關心的3個問題。
首先，超過6個月的聊天紀錄還能找回嗎？LINE官方明確表示「紀錄找得回來！」只要升級聊天進階方案，原本因超過6個月而隱藏的歷史訊息，就能重新恢復顯示，最長可查看5年內的聊天紀錄，但最早只能追溯至2024年1月1日。
如果停止付費，原本的聊天紀錄會不會被刪除？LINE指出，取消訂閱後，系統不會主動刪除過去的資料，超過6個月的對話只是重新變成隱藏狀態，未來再次付費訂閱，仍可在系統支援的保存期限內重新查看。付費找回的舊聊天紀錄能否下載備份？LINE也給出肯定答案，表示升級方案後，可將歷史對話匯出，儲存至個人電腦。
每月多付100元解鎖聊天記錄
根據LINE官方公布的收費標準，聊天進階方案每月100元，訂閱後可將聊天紀錄查看期限從6個月延長至最長5年，不過，LINE也規定，即使付費，最早仍只能追溯至2024年1月1日，且月費不按實際使用天數計算，即使月底才訂閱，仍須支付整個月費用。